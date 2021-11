La Comisión de relaciones exteriores de Diputados dictaminó trece proyectos por unanimidad (Video) – NCN

La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados realizó una reunión en la que emitió dictamen para una extensa serie de proyectos vinculados a la política exterior nacional, entre los cuales figuran un proyecto para otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos; la aprobación del Convenio de Seguridad Social entre la Argentina y la Corea; el Acuerdo de Cooperación en el Sector de la Defensa entre Italia y Argentina; el acuerdo para la vigilancia y control del espacio aéreo entre Argentina y Uruguay, entre otros. «Estoy orgulloso del trabajo de la comisión, en la que todos los proyectos fueron discutidos y dictaminados por unanimidad, con acuerdo de todos los bloques. Pudimos acordar y también debatir en aquellos temas en los que tenemos diferencias. Esto jerarquiza al Parlamento», señaló el presidente de la Comisión Eduardo Valdés.

Durante el desarrollo de la reunión hubo tramos donde las diferencias entre el oficialismo y la oposición en torno a la política exterior nacional de cara a los conflictos existentes en la región elevaron el tono de la discusión. «Discutimos fuerte, apasionadamente. En Argentina el sistema institucional está más que vivo. El sistema político argentino goza de buena salud. En las últimas elecciones votó un 73% de la población. En Chile van a votar el domingo que viene y el primer candidato a presidente puede sacar un 12%. En Perú, el presidente en ejercicio sacó un 13%. Colombia vive un presente de convulsión social. Uruguay y Argentina, con todas sus complejidades, tienen un sistema política vital. La paz social está garantizada», analizó Valdés.

Uno de los temas que generó críticas de parte de los diputados del interbloque Juntos por el Cambio fue la actualidad en Nicaragua, donde las elecciones se realizaron en un marco de inestabilidad y encarcelamiento de dirigentes opositores. Al respecto, el titular de la comisión indicó: «Argentina tomó decisiones concretas en la cuestión de Nicaragua. Cuando sucedieron las detenciones se le propuso a Nicaragua que los detenidos vengan a Argentina, como habíamos hecho con Morales y García Linera. Junto con México retiramos nuestros embajadores. Nosotros no tenemos que ir a rendir cuenta de estas situaciones ante el Secretario General de la OEA, que nada dijo ante las injusticias y ataques a la Democracia en Brasil, Bolivia, Ecuador. Tenemos profundas diferencias y creemos quem Almagro no es el hombre apto para decidir la agenda de la Organizacion de Estados Americanos. No vamos a ir atrás del Grupo de Lima».

Por último, el diputado Valdés describió a la filosofía que orienta el accionar de la Argentina en materia de política exterior: «Somos partidarios del diálogo. Admiramos el momento en el que a través de la mediación del Papa Francisco se abrieron las embajadas de Estados Unidos en La Habana y de Cuba en Washington. Creemos en el diálogo, somos constructores de puentes, no de muros. Nuestro objetivo en la región y en el Parlamento es la búsqueda permanente de acuerdos. No podemos pedir que nos ayuden a construir un diálogo en Venezuela, Cuba o Nicaragua y no fomentar ese mismo diálogo en mi país. Construir puentes en mi país y en todos los países donde tengamos la oportunidad es nuestra convicción más profunda».