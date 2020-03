La Comisión Europa pide “unidad” contra el coronavirus y acusa a Francia y Alemania de poner “barreras”

La UE tiene que trabajar en una misma dirección. Esa es la conclusión a la que ha llegado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha pronunciado este jueves un discurso en el Parlamento Europeo. La líder ha pedido solidaridad a los líderes de la Unión Europea para que Europa haga “lo correcto” y actúe “con un gran corazón y no con 27 pequeños”, ante la “encrucijada” que representa la crisis del coronavirus.

Además, sin decirlo directamente, ha criticado el papel de Alemania y Francia por su decisión “unilateral” de restringir las exportaciones de material sanitario, afirmando que una crisis sin fronteras no se puede resolver poniendo “barreras”.

“Esto simplemente no tiene sentido, no hay un solo Estado miembro que pueda atender a la demanda de equipamiento médico”, ha señalado enérgica la líder del Ejecutivo comunitario, para añadir que la libre circulación de bienes y servicios en Europa es, de hecho, “la mejor baza” para garantizar que los equipamientos médicos lleguen a donde más se necesita. “La historia nos está mirando en este momento así que vamos a actuar juntos y a hacer lo correcto, con un gran corazón y no con 27 pequeños”, ha subrayado Von der Leyen.

Una de las principales críticas que ha recibido la UE en estas semanas radica precisamente en la falta de solidaridad. “Solo si nos ayudamos los unos a los otros, podremos ayudarnos a nosotros mismos”, ha aseverado la presidenta de la Comisión, al tiempo que ha avisado de que los responsables políticos actuales “serán recordados” por las medidas que tomen y los pasos que den en un momento como este.

Von der Leyen ha tenido palabras para los enfermos que libran la batalla contra el virus y ha agradecido a las personas que “enfrentan sin cuestionamiento” la pandemia y “ponen en peligro su vida” combatiendo desde la primera línea. Así ha recordado a personal sanitario, pero también a quienes recogen las basuras, al personal de funerarias, transportistas, obreros, personal del limpieza o panaderos. “Europa tiene una enorme deuda con todos ustedes”, ha destacado.