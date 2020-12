La Comuna brinda consejos para la hora de comprar y manipular alimentos

Ante las altas temperaturas que azotan en nuestra provincia, la Dirección de Calidad de Vida y Control Alimentario, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de La Banda, dio a conocer una serie de recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar la compra de alimentos.

Se aconseja que el tiempo entre la compra de productos frescos y/o congelados y la refrigeración hogareña, no deba superar las dos horas, con el objetivo de impedir que se corte la cadena de frío, por tal motivo es preferible comprar artículos como lácteos o jugos sin pasteurizar al final.

No comprar comidas listas para consumir que estén exhibidas junto a carnes crudas; elegir establecimientos que ofrezcan seguridad en materia de higiene, conservación y calidad de los productos.

Al comer afuera, comprobar que las carnes estén bien cocidas y no queden espacios rojos o rosados en su interior.

Separar siempre alimentos crudos de los cocidos, guardando los crudos en recipientes herméticos; cocer los alimentos correctamente para eliminar posibles bacterias.

Descongelar alimentos siempre en bandejas, nunca sobre las mesadas.

No dejar enfriar comidas a temperatura ambiente, siempre llevar a la heladera.

Lavar bien frutas y verduras con agua potable; utilizar agua potable para beber, cocinar y lavar, en caso de no contar con ella se puede potabilizar hirviéndola por cinco minutos o agregando dos gotas de lavandina por litro, dejando reposar media hora antes de su uso.

Lavar siempre las manos con agua caliente y jabón antes y después de la manipulación de alimentos.

En el caso de presentar síntomas como diarrea, vómitos y/o dolor abdominal, evitar la ingesta y manipulación de alimentos hasta tanto se retiren dichas afecciones.

También, se solicita a los vecinos que se informen sobre los negocios que estén en falta, de acuerdo a lo expuesto anteriormente.