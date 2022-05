La comuna celebró el “Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bisfobia” con la presentación del libro “Evans y otros cuentos”



La Oficina de la Diversidad municipal, dependiente de la Secretaría de Gobierno de La Banda realizó un acto sobre el “Día Internacional Contra la Homofobia, la Transfobia y la Bisfobia”, fecha que se celebra cada 17 de mayo.

En el marco de dicho evento, se llevó a cabo la presentación del libro “Evans y otros cuentos” que consta de 13 cuentos, escrito por Natalia; el encuentro tuvo lugar en el Gimnasio Municipal, sito en Av. Besares y Garay. Contando con la presencia del jefe comunal, Roger Nediani y autoridades del Ejecutivo y Legislativo, como así también con diversas instituciones medias e intermedias como Pueblo Unido, Pepas libres y Diversas, Resistencia Violeta, La Señal, 8 de Abril y Mujeres Renovadoras.

En la oportunidad, el intendente Roger Nediani destacó la forma en que la escritora volcó su experiencia en estos cuentos cortos y de alguna manera visibilizar las diferentes situaciones que sufre el colectivo LGBTIQ+.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la escritora Fany Paz, quien antes de dar la presentación oficial al libro, leyó una poesía de su autoría referida a la fecha y denominada “Arcoiris”.

“Evans es un libro de cuento magnifico desde el principio y hasta el punto final; entre fantásticos, picarescos, tiernos, tal vez sub reales, nos llevan por un callejón laberíntico donde el mundo real se refleja irremediablemente hasta el punto de confirmar que la realidad supera la ficción. Nos abre ese abanico que puede generar múltiples interpretaciones pero con un denominador común, un hilo conductor para poner de manifiesto esta trama durmiente, desgarradora por momentos y que tienen que ver con la estigmatización, la discriminación, la violencia cruda: física y psíquica; donde el abono hace presa fácil, especialmente de los niños que personifican estos cuentos”.

Por su parte, la escritora Bayona también hizo referencia a su autobiografía denominada «Estampitas y algunas brujas» y cómo su papá la ayudó en el proceso, se convirtió en “el primer pulmón que me oxigena de ese patriarcado”. Recordando que siempre su papá le decía “Eres mi hija” como diciendo “Eres mi amor, no te puedo no amar por más que sean otros tus gustos”.

Posteriormente, el intendente junto a la Secretaria de Gobierno, Claudia Acuña, hicieron entrega de reconocimientos a las escritoras y por su parte, ellas entregaron libros a las autoridades en agradecimiento.

En la oportunidad, Nediani expresó: “Es un día muy importante para todos. Empecé a comprender la situación cuando fui Secretario de Gobierno y conocí a Iris Castañares que trabajaba en la Oficina de la Diversidad y desde allí comenzamos a trabajar juntos”.

Asimismo agregó: “Tiene un intendente que trabaja por la inclusión, por la diversidad, por el respeto y es un amigo que puede acompañar en este proceso porque son procesos que llevan mucho tiempo”.

Cabe destacar, que también estuvieron presentes la feria de emprendedores y se trabajó de manera articulada con el Programa de HIV, a cargo del Lic. Gonzalo Barrionuevo de la Escuela de Enfermería «Manuel Belgrano», perteneciente a AHF Argentina, Sgo del Estero, Asociación Civil Prevención, Salud y Educación, quienes en su stand realizaban testeos rápidos de HIV a los presentes.

La velada contó con la actuación de integrantes del Coro Infanto juvenil de la Dirección de Cultura, dirigido por la profesora Beatríz Torres: Sabrina Canal, Soria Jerez, Saura Diaz; la Academia Juan Saavedra, dirigida por los profesores Cristián Melian, Paola Romero y Yamila Coronel; Benjamin Bravo; la Murga «Los Gloriosos de La Banda» y Pablo, el dueño del Ritmo, cerrando la noche.