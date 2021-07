La comuna continúa brindando asistencia en salud a los vecinos bandeños

Como parte del Plan de Asistencia Directa al Vecino, el Departamento Ejecutivo Municipal entregó una ayuda económica para solventar los gastos de tratamientos médicos a los que debe someterse una vecino bandeño.

En este sentido, la directora de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, Romina Martin, fue la encargada de entregar la asistencia al vecino Luis Orlando Galiano, quien requiere un tratamiento médico y no cuenta con los recursos necesarios para acceder a los mismos.

El Plan de Asistencia Directa al Vecino fue impulsado desde la gestión del intendente Pablo Mirolo para brindar contención a las familias que no cuentan con empleos formales y necesitan cubrir gastos de tratamientos médicos costosos o refaccionar sus viviendas para mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, el municipio prioriza la aprobación de solicitudes de ayuda económica para vecinos que necesiten tratamientos o elementos en materia de salud, y que no cuenten con los recursos necesarios para acceder a ellos.