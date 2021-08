La comuna continúa trabajando en la creación y reactivación de las juntas vecinales

La Dirección de Juntas Vecinales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, realizó durante el mes de agosto diferentes reuniones con vecinos de barrios bandeños como Villa Gambetti, Los Lagos, Salido (Sector C), Ampliación Tabla Redonda, Río Dulce, Ampliación Gorrini, Ampliación 25 de Mayo, Los Alamos I y Villa Suaya, con el objetivo de la reactivación de las organizaciones barriales.

En este sentido, mencionadas reuniones se realizan semanalmente en diferentes sectores de la ciudad, ya que esto contribuye en la organización vecinal, participación comunitaria y la autogestión para una buena comunicación con el municipio y tramitar no solo cuestiones de obras públicas, sino también asistencia social, acceso a salud y educación.

Cabe destacar y recordar, la importancia de la existencia estos organismos barriales, para acordar y gestionar las necesidades y problemáticas del sector con la comuna y lograr una rápida solución y respuesta para mejorar la calidad de vida de los bandeños.

Asimismo, los barrios que no cuenten con una organización vecinal, pueden renovar o crear una junta, dirigiéndose al Palacio Municipal, al área encargada de realizar la gestión correspondiente, donde el personal les informará los requisitos y demás.