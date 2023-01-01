スティック型コードレスクリーナー ルミナスイエロー WTA01-Y [紙パックレス式]
商品の説明
掃除の負担軽減にこの1台
「ティッシュdeポイ」機能搭載
商品スペック
|本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm
|275×1060×150
|本体重量
|1240g
|集じん方式
集じん方式
紙パック式とは、吸い込んだゴミを専用の紙パックに集めるタイプです。
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|紙パックレス式
|集じん容量
|約0.3L
|充電時間
|約4時間
|充電使用時間
|<標準運転時> 40分 <強運転時> 10分（使用頻度により短くなります）
|自立式
|非対応
|電源コード長さ
|約1.5m(充電コード)
基本情報
|商品名
|スティック型コードレスクリーナー ルミナスイエロー WTA01-Y [紙パックレス式]
|型番
|WTA01Y
|メーカー
|三洋テック
|商品コード
|12020249
|メーカー希望小売価格
|オープン価格
|色
|ルミナスイエロー
|メーカー保証年数
|1年
商品の特徴当製品は日本の住環境に合わせて本体設計され、充実の基本性能に新機能を追加した『掃除の負担を軽減する』コードレス掃除機です。
本体は1,250gと軽量。吸引仕事率は最大100W（強運転時）、運転時間は最大40分（通常運転時）と軽くても基本性能は充分です。
さらに掃除機のお手入れ負担を軽減する機能『ティッシュdeポイ』を搭載。ティッシュペーパーをプレフィルターにすることで、ゴミ捨てを楽にすると共にダストカップやHEPAフィルターの汚染を防ぎます。
また、消耗品以外に別売品はなくブラシやスタンドなどを全て同梱したフルセット商品です。12870円スティック型コードレスクリーナー ルミナスイエロー WTA01-Y [紙パックレス式]家電・照明掃除機・クリーナースティック型掃除機 ライトラベンダー PKV-BK50L-V [紙パック式
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