La comuna erradicó un gran foco infeccioso de residuos en el barrio Villa Raquel

La Secretaría de Servicios Públicos realizó un importante operativo de limpieza en una zona baldía del barrio Villa Raquel, con el fin de erradicar un gran foco infeccioso que podría afectar la calidad de vida de los vecinos de la zona.

En la oportunidad, el Secretario del área, Fernando Vásquez y el Secretario de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera, acompañaron al equipo en el operativo que se desarrolló en el marco de la campaña “Tu Patio Limpio”.

El mega operativo contó con la intervención de los obradores Dorrego, San Fernando, Misqui Mayu y San Carlos, brigadistas y más de 17 camiones conteiner, y dos palas cargadoras para realizar el trabajo de la limpieza y erradicación del basural.

Además, de las mencionadas tareas de higiene, el equipo realizó la fumigación en las zonas trabajadas y a los alrededores, al igual que un importante despliegue en el riego de las calles.

En este sentido, Vásquez expresó: “Una vez más completando un operativo de limpieza muy grande, cumpliendo con el pedido del Intendente Pablo Mirolo, que es dar respuesta inmediata a los vecinos”.

“Lamentablemente no es la primera vez que se realiza esta actividad en la zona, como también en diferentes puntos de la ciudad, donde se realiza la limpieza reiteradas veces, ya que la gente no toma conciencia del daño que causa a nivel ambiental, como vecinal”, concluyó.

Por su parte, Barrera se refirió a la magnitud del operativo, y dijo: “Resaltando siempre que no es la primera vez que se realiza esta tarea en el lugar, rogamos a los vecinos valorar el trabajo que realizan todas las áreas de la Municipalidad, sobre todo con estas tareas de limpieza, colaborando en no arrojar sus residuos en espacios baldíos, verdes y públicos”.

“Así, al erradicar este gran basural clandestino, colaboramos con la salud de toda la comunidad, eliminando la posibilidad de proliferación de alimañas, contaminación, manteniendo y generando de alguna forma, espacios de recreación que puedan disfrutar todos”, finalizó Barrera.