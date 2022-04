La comunidad francesa votará el sábado en Argentina

Cerca de 10 mil franceses están habilitados para votar en Argentina. Foto: Archivo

La comunidad francesa en Argentina acudirá el sábado a las urnas en las oficinas consulares locales en la primera vuelta de las elecciones generales, con algunas actividades de campaña en el país que buscan seducir a los electores en un escenario dominado por la fragmentación electoral y la preocupación por la baja participación.

La votación, que se celebra un día antes que en Francia, se realizará en el país de 8 a 19, indicaron a Télam desde la Embajada francesa.

En Argentina se estima que viven entre 15.000 y 20.000 franceses, sin embargo, la baja participación que preocupa a la Francia continental también se extiende a las oficinas consulares. En el caso argentino, solo 9.881 están inscritos en la lista electoral en 2022, frente a 12.056 que hubo en 2017.

«La tasa de participación fue del 26% en 2017. Por supuesto, esperamos poder hacerlo mejor», comentaron.

Los que voten deberán optar entre los 12 candidatos para el cargo de presidente, que retratan la fragmentación electoral que atraviesa el país, además de elegir diputados y consejeros consulares,

Hay 12 diputados que representan a los franceses en el extranjero y para el territorio de América Latina y Caribe hay un diputado.

En Argentina están previstas cinco mesas electorales: dos en la Embajada francesa y dos en el Liceo Franco-Argentino, en Buenos Aires, y otra en Mendoza.

En ambas ciudades habrá delegados y asesores de los diferentes partidos en las mesas de votación.

Macron aspira a la reelección en las presidenciales francesas. Foto: AFP



Los consejeros consulares en el extranjero tienen un mandato de seis años -cinco durante la pandemia- y su rol es ser «representantes de las comunidades francesas en cada país frente a la administración nacional (de Francia), que en el extranjero es el consulado», explicó a Télam Marie Uteau Venegas, una de los cuatro consejeros electos para los franceses en Argentina.

Uteau Venegas, de 35 años, fue elegida en Argentina por la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, el candidato de izquierda, que esta vez se ubica tercero en las preferencias electorales, con alrededor del 15% según los sondeos, por detrás del presidente Emmanuel Macron (27%) y de Marine Le Pen (22%), de ultraderecha.

La consejera aclaró que, si bien son cargos electos con «un rol político específico», no tienen mucho poder porque «al final es la administración la que decide», aunque especifica que sí participan de las elecciones de senadores, que en Francia son indirectas.

«Mi rol es hacer un seguimiento de las preocupaciones de los franceses acá en Argentina por temas de papeles, ayudas sociales para quienes están en situación muy precaria o también becas para ir al Liceo Francés si no lo pueden pagar, etc, frente al consultado y participamos de ciertas reuniones para defender eso, porque a veces es difícil hacer valer sus derechos frente a una administración nacional», aseguró.

Uteau Venegas comentó que desde Francia Insumisa, en Unidad Popular -la coalición que aglutina a todos los espacios que apoyan la candidatura de Mélenchon- insisten en la idea de que es «una elección importante porque muchos franceses en el extranjero no votan, no es solo en Francia» y «en Argentina, donde la nacionalidad francesa es importante, pero algunos pierden el lazo cultural, no se preocupan tanto por lo que sucede en Francia o creen que no les cambia mucho».

Le Pen y Mélenchon buscan su lugar en el balotaje francés. Foto: Archivo



Por eso, dijo, intentan mostrar que para las necesidades en el extranjero es importante qué tipo de gobierno hay en Francia. Y ejemplifica con lo que llamó la política neoliberal de Macron, que «impactó en los servicios consulares y de las embajadas porque recortaron presupuesto» y eso impacta en el «acceso a derechos» al punto de que para «hacerte un pasaporte en Francia tardas tres o cuatro meses».

La campaña de Francia Insumisa, explicó, versó sobre dos ejes: las necesidades específicas de la comunidad gala en el extranjero, pero también «las preocupaciones generales sobre lo que está pasando», donde ubican como principal «riesgo» la extrema derecha.

La República en Marcha, también conocido como En Marcha, el partido con el que Macron buscará la reelección, tiene representación en Argentina, pero no fue posible establecer contacto con ellos y desde sus redes sociales invitaban principalmente a actividades virtuales realizadas desde Francia.

Por su parte, Florence Poznanski, miembro del parlamento de Unidad Popular y co-responsable de los franceses del exterior con base en Brasil, explicó a Télam los «tres pilares principales» del programa de Mélenchon: «El primero es la urgencia ecológica, el segundo es la redistribución fiscal y la lucha contra las desigualdades sociales, el tercero es una cuestión más institucional, que tiene que ver con aumentar la participación ciudadana».

«Para Macron el mejor enemigo son los candidatos de extrema derecha para poder ganar, pero durante su gobierno hubo más de diez leyes de represión. Él también supo de alguna manera apropiarse de puntos de la extrema derecha. Pero si hacemos una comparación con 2017, nunca estuvimos tan cerca de llegar a la segunda vuelta con un programa de izquierda radical», dijo con esperanza Poznanski.