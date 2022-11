La COP27 avanzó en la creación de un fondo para países afectados por el cambio climático

La presidencia egipcia de la COP27 publicó un borrador del texto final de la cumbre que finaliza este sábado en el que solicita que los países presenten nuevas metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero el próximo año y da la bienvenida a que por primera vez se haya debatido un enfoque para abordar daños y pérdidas causados por el cambio climático, el punto más reclamado por los países del Tercer Mundo.

El texto mantiene el lenguaje de la COP26 de Glasgow, Escocia, en relación a los combustibles fósiles.

El pedido era para que se establezca una «reducción gradual de todos los combustibles fósiles», pero el texto solo apunta al carbón, informó en su cuenta de Twitter Simon Evans, de la ONG Carbon Brief.

En el apartado sobre pérdidas y daños, celebra que «por primera vez» se hayan incluido asuntos «relacionados con arreglos de financiación que respondan a pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático», aunque todavía no se conocen los detalles.

Las negociaciones de la COP27, que debía terminar el viernes, estaban empantanadas y se llegó a temer que la Unión Europea (UE) se retire de las discusiones por estar en desacuerdo con el texto presentado por la presidencia egipcia.

El vicepresidente la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo que la UE prefería «no tener un resultado que un mal resultado», informó la agencia de noticias AFP.

High Ambition Coalition among them @AuswaertigesAmt

Germany, Spain, Maldeves.

There can’t be a loss and damage fund without leaving the 1.5 target in reach. #COP27 pic.twitter.com/puKm5EBWzA

— Tim Schauenberg (@tim_schauen) November 19, 2022