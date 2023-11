La COP28 aprobó la puesta en marcha del Fondo para Daños y Pérdidas

La Conferencia de las Partes COP28 adoptó este jueves la puesta en marcha del fondo para pérdidas y daños destinado a compensar a los países vulnerables al cambio climático, en la jornada inaugural del evento anual auspiciado por la ONU, que se celebra en Dubai, donde se hizo un llamado urgente a abandonar el uso de los combustibles fósiles.

El secretario general de la ONU, António Guterres, saludó la decisión de «poner en funcionamiento el nuevo fondo de pérdidas y daños, una herramienta esencial para hacer llegar la justicia climática a las personas más vulnerables», dijo su portavoz Stéphane Dujarric.

Esta decisión histórica y celebrada por los representantes de los casi 200 países que participan del evento, llega tras la aprobación, en la COP27 del año pasado en Egipto, de la creación del fondo y de un comité formado por 24 países, tres de ellos de América Latina y el Caribe, para definir los detalles sobre la puesta en marcha del fondo.

«Felicito a las partes por esta decisión histórica. Es una señal positiva para el mundo y para nuestro trabajo», declaró el presidente emiratí de la COP 28, Sultan Al Jaber.

«Hemos escrito una página de historia hoy (…) la celeridad con la que lo hemos hecho es inédita», enfatizó, al referirse a este fondo al que deberán aportar las naciones desarrolladas.

Tras una larga pulseada, los países del norte y el sur alcanzaron el 4 de noviembre en Abu Dabi, también Emiratos Árabes Unidos, un frágil compromiso sobre las reglas de funcionamiento de este fondo, cuyo lanzamiento efectivo se espera en 2024.

La adopción del texto desde la misma apertura de la COP elimina el temor a una puesta en cuestión de ese compromiso, lo cual hubiera perjudicado el resto de negociaciones sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global.

Dr. Sultan Al Jaber, COP28 President, highlighted that the science is clear and now is the moment to find a road wide enough for us all to deliver climate action. #COP28 #UniteActDeliver pic.twitter.com/zFUOjKYpTm

— COP28 UAE (@COP28_UAE) November 30, 2023