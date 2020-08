La Corte Suprema de Colombia ordena detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

“La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto que se esperaba para este mismo martes.

Uribe, de 68 años, estuvo al frente de Colombia entre 2002 y 2010, convirtiéndose en el primer presidente del país en ser reelegido tras reformar el apartado de la constitución que impedía un segundo mandato consecutivo.

Se ha mantenido como una figura central en la política del país andino tras su salida del poder tras fundar el derechista Centro Democrático, partido del actual presidente, Iván Duque, y lideró la victoriosa campaña del ‘No’ en el plebiscito al acuerdo de paz con las Farc en 2016.