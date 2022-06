La Corte Suprema de EEUU ratificó el derecho a portar armas en público

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que sus ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público, en una decisión histórica que impide a los estados a restringir con normativas propias a las personas de hacerlo.

El fallo de 6 votos contra 3 anula una ley de Nueva York que databa de 1913 y requería que una persona demostrara que tenía necesidades legítimas de defensa personal para recibir un permiso de porte de armas, al tiempo que impedirá a los estados restringir el derecho de las personas a armarse.

El presidente Joe Biden se declaró «profundamente decepcionado» por la decisión, que «contradice tanto el sentido común como la Constitución», según dijo.

«Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente», afirmó el mandatario en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

A pesar de los crecientes llamados a limitar las armas de fuego tras dos tiroteos masivos que conmovieron al país en mayo, el alto tribunal respaldó a quienes sostienen que la segunda enmienda de la Constitución garantiza desde 1788 el derecho a poseer y portar armas.

Se trata del primer fallo de la Corte Suprema en una década relativo a la Segunda Enmienda y una importante victoria para la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por su sigla en inglés), el poderoso lobby de las armas.

«Es una victoria decisiva para los buenos hombres y mujeres de todo Estados Unidos y es el resultado de una lucha de décadas que ha liderado la NRA», dijo el vicepresidente ejecutivo de esa asociación, Wayne LaPierre, en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.

«El derecho a la legítima defensa y a defender a la familia y los seres queridos no debe terminar en el hogar», agregó.

La Corte Suprema de EEUU pasó a tener, con el expresidente Donald Trump, una mayoría conservadora de seis magistrados de los nueve totales, tras el nombramiento de la jueza Amy Coney Barrett pocos meses antes del fin del mandato del republicano.

Desde entonces, organizaciones sociales y sectores políticos progresistas alertan que el máximo tribunal puede arremeter contra algunos de los derechos fundamentales ya adquiridos.

Ese temor aumentó recientemente con la filtración de un borrador de la Corte Suprema ratificando su voluntad de anular el derecho al aborto tras casi medio siglo de vigencia, lo que causó un terremoto en la sociedad norteamericana.

El fallo de este jueves ratifica esos miedos sobre el rol del máximo tribunal.

En ese marco, para el alcalde de Nueva York, Eric Adams, la decisión puede alimentar la violencia armada. «No podemos permitir que Nueva York se convierta en el Salvaje Oeste», sostuvo.

It is outrageous that at a moment of national reckoning on gun violence, the Supreme Court has recklessly struck down a New York law that limits those who can carry concealed weapons.

— Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 23, 2022