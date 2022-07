La Corte Suprema de Texas bloqueó un fallo que permitía el derecho al aborto

La Corte Suprema de Texas bloqueó en las últimas horas la orden de un tribunal inferior que le permitía a las clínicas seguir practicando abortos, pocos después de que algunos profesionales reanudaran la atención a pacientes tras la anulación hace una semana del fallo Roe vs Wade que garantizaba el derecho constitucional a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Estados Unidos.

El fallo se conoció la noche del viernes y todavía no está claro si las clínicas que habían reanudado la atención de pacientes suspenderán los servicios, lo que presumiblemente se sabrá luego de una audiencia programada para más adelante este mes.

Lo que hizo el Tribunal fue bloquear el fallo de una corte inferior que había impedido la entrada en vigor de la prohibición, un pedido de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR) en representación de clínicas que practican abortos.

«La Corte Suprema de Texas bloqueó nuestra orden judicial, permitiendo que se hiciera cumplir una prohibición total del aborto aprobada originalmente en 1925», lamentó ACLU en Twitter.

BREAKING: The Texas Supreme Court blocked our injunction, allowing a total abortion ban originally passed in 1925 to be enforced.

This law has already forced countless people to carry pregnancies against their will.

Abortion is our right — no matter what the courts say.

— ACLU (@ACLU) July 2, 2022