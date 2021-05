La Corte Suprema le ordenó a la provincia de Buenos Aires resolver el hacinamiento en Cárceles – Télam

La Corte tambin defini que “la detencin en establecimientos policiales no resulta adecuada”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nacin reconoci este jueves en un fallo clave “la grave situacin de sobrepoblacin” en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y orden al Poder Judicial de ese distrito a que tome medidas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.

Adems, la Corte defini que “la detencin en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar aquellos que fueron clausurados”, y establece que, a pesar de que ya en 2005 con el fallo “Verbitsky” haba dado pautas para hacer cesar esas violaciones, hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no dio cuenta de su implementacin.

De esta forma, los magistrados se remiten a la sentencia emitida a raz de una presentacin formulada por el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky sobre el estado de las crceles en la Provincia.

En ese entonces, la Corte ya haba resuelto que “la situacin del sistema de encierro provincial era crtica y que requera de remedios estructurales y acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado provincial para asegurar los derechos y garantas de la poblacin privada de libertad”.

Entre otras medidas concretas, se haba haba ordenado al mximo tribunal y jueces provinciales que “hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detencin misma, segn corresponda”.

En ese sentido, se consign desde el CELS, a travs de un comunicado, que tras esa sentencia se experiment en el sistema carcelario bonaerense “una mejora”, pero con el correr del tiempo la situacin “no dej de agravarse” .

A partir de 2012, “la cantidad de personas alojadas en comisaras aument un 426%, y alcanz un pico de 5661 en noviembre de 2020″, recordaron desde el CELS, y sealaron que este jueves ese nivel “se mantiene” en estndares “intolerables”.

Desde el organismo de derechos humanos indicaron que “ante el agravamiento de la situacin, los defensores generales de la PBA presentaron en julio de 2014 un habeas corpus solicitando que la Suprema Corte provincial tomara una serie de medidas dentro del marco de la ejecucin del fallo Verbitsky”.

Sin embargo, el mximo tribunal provincial resolvi cerrar el habeas corpus colectivo por considerarlo cumplido y remiti la presentacin a primera instancia para que se tratara como una nueva accin.

Frente a esa decisin, les defensores solicitaron la intervencin de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, que consider este jueves que las medidas ordenadas en 2005 en el habeas corpus colectivo Verbitsky “se encuentran vigentes e incumplidas”

La mxima instancia judicial del pas estableci explcitamente que por estas razones, “el caso no est cerrado”, y que la situacin de las personas privadas de su libertad “debe ser abordada por la Suprema Corte provincial sin que puedan alegar que se trata de cuestiones polticas en las cuales el sistema de justicia provincial no tiene ninguna responsabilidad”.

La Corte ordena que la reapertura de esta instancia judicial deber ser el marco en el que se discutan “medidas efectivas en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo para bajar la tasa de encarcelamiento y resolver la crisis penitenciaria provincial”.