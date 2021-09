LA CORTE Y UNA QUEBRADA.

Ferdinand Amunchásteguy. Los habitantes de la Nación nos encontramos atados a los comentarios de los economistas, que nos encierran en sus términos e intentan llevarnos a su postura ideológica, no siempre desinteresada.

Un análisis que no busque encontrar culpables o víctimas, no puede soslayar las características de nuestro endeudamiento y las consecuencias obvias que habría de producir.

Más allá del destino o uso que se haya hecho de los dineros recibidos, lo que no podía ignorarse desde cualquier elemental análisis, era que el compromiso asumido era imposible de honrar. La devolución del dinero recibido -cualquiera fuese el Gobierno que sucediese al que contrajo la deuda era imposible de satisfacer por lo cual hoy ocurre en orden a un posible default era inevitable. (Salvo la disposición del acreedor de conceder graciosas condiciones, para una devolución distinta a la pautada).

Los acreedores, con cierto tino, acordaron fijar la jurisdicción de los Tribunales de Nueva York para discutir las alternativas de esas deudas. Esos jueces ofrecen mayores garantías que nuestro Poder Judicial, que no goza por cierto del mejor concepto entre quienes esperan una decisión que reconozca y proteja sus derechos.

Y es justamente en ese ámbito, en el que se producido una alteración inesperada.

Casi no existieron dudas, desde que Rosencratz se apoderó de la Presidencia de la Corte Suprema, que su ex, -Lorenzetti- iniciaba una dura pero efectiva campaña para recuperarla. Sus movimientos y acercamientos políticos no pasaron inadvertidos ante el obvio propósito que los animaba. Desde el inicio sus aliados eran el ex Senador Maqueda y la jueza Highton. Además de CFK, cuya política buscaba la posibilidad de hallar una interlocución amable y no opuesta a sus necesidades liberatorias.

Quizás esa razón -ahora frustrada- explica la ausencia del encuentro habitual y protocolar que debió haberse generado hace tiempo ya, entre el ministro Soria y la cabeza del Poder Judicial.

Ya no implica alguna aptitud adivinatoria, pronosticar que la misma falta de contacto habrá de producirse con la Presidencia recién elegida.

Siendo así, puede anticiparse que CFK no debe esperar que la Corte alivie alguna de sus inquietudes y desvelos. Esa corriente descenderá hacia los estamentos inferiores que endurecerán sus interpretaciones (que insinuaban favorecer alguno los planteos que la esforzada defensa plantea) para aligerar la situación de la ex Presidente.

Sin perjuicio de las consecuencias que el episodio puede generar hacia el futuro, no pueden soslayarse los hechos del pasado, que sorprendieron con la decisión de colocar al Juez Rosatti a la cabeza del Poder Judicial.

En primer lugar no es posible olvidar que, siendo Ministro de Justicia de Nestor Kirchner, fue quien impulsó a Lorenzetti a la Corte y que renunció a su cargo por no estar de acuerdo con los valores establecidos para la construcción de los establecimientos carcelarios proyectados.

Esa independencia ética, marca una de las razones por las que CFK no le quiere, en lo que se iguala con el ex Presidente Macri -que lo denosta en su libro- y abre expectativas auspiciosas para los que aguardan la llegada de jueces independientes para decidir qué es lo justo.

Lo ocurrido da por tierra con el concepto de Lorenzetti que él era el único capacitado para hacer política- Ha aprendido en su propia piel, que otros poseían la misma habilidad para sumar voluntades. Más aún: cuando lo que se intenta concretar afecta a todos sus integrantes, estos se unen tras el proyecto que incluya a la mayoría y mantener así su independencia.

Quedará entre la bruma, la razón que distanció a Maqueda -antiguo aliado (casi incondicional) de Lorenzetti- al extremo opuesto y con quien no compartió criterios hasta ahora.

La carta de Lorenzetti a posteriori de su derrota, tiene una cierta semejanza con la de la Vicepresidente, aunque una suerte muy distinta. Nada cambiará y no restaurará un poder que se ha diluido en sus manos. Su argumento referido a que el nuevo Presidente se votó a sí mismo, cae en el terreno del olvido a poco de advertir que en una Corte de 5 miembros -no de 7 como la integrada por Nazareno-salvo la unanimidad, requiere siempre el propio voto para alcanzar la mayoría.

Quienes frecuentan los pasillos del cuarto piso aseguran que el distanciamiento se debió a operaciones hechas a espaldas del Tribunal, con las que Lorenzetti habría decidido beneficiar a CFK. Descubierto y en conocimiento de algún medio, los restantes miembros decidieron su voto.

De todos modos, que no lo apruebe CFK y Macri, abre una esperanza en los comunes de que la cabeza del Poder judicial no estará comprometida nada más que con el criterio de Justicia y no alineado con los intereses políticos de turno.