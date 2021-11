La cotización del dólar está muy atada a la inflación en nuestro país

Laura Testa: El tema del dólar en Argentina es complejo y siempre ha sido un problema estructural en cuanto a la restricción de divisas que tenemos. Por un lado creo que el dólar oficial viene estando controlado por el gobierno desde hace tiempo, pero por otro lado veo un desequilibrio en términos de mercado y es lo que provoca que el dólar blue suba.

P.: ¿Qué relación le ves con la inflación?

L.T.: El dólar está muy atado a la inflación en Argentina. Hay como una carrera. En algún momento el dólar persigue a la inflación y en otros la inflación persigue al dólar. Es un poco como el juego del huevo y la gallina. No se sabe qué es lo que se desencadena primero

P.: ¿Es caro o barato a este precio?

L.T.: Yo no diría que ni es caro o si es barato. Lo que puedo decir es que en un país donde tenemos 40% de pobreza total, que el dólar blue esté en $200 lo que hace es una puja de precios que termina aumentando los precios de todos los bienes que son commodities.

Teniendo en cuenta eso, necesitamos tener un dólar lo más controlado posible.

P.: Algunos economistas plantean que la suba del dólar se debe al incremento de las importaciones por la mayor actividad y que sobre eso se monta una especulación. ¿Qué opinás?

L.T.: Sí… yo creo que en Argentina una parte se ordena por mercado. Es cierto que hay un desequilibrio entre demanda y oferta. Pero por otro lado, creo que hay un componente especulativo. Creo que son cuestiones especulativas de los empresarios y tiene que ver con que la economía está extremadamente concentrada

P.: ¿Le asigna entonces responsabilidad a los empresarios?

L.T.: En el mercado de alimentos hay muy poquitas empresas, también todo lo que tiene que ver con producción de energía hay muy poquitas empresas. Eso genera una fuerza muy poderosa para aumentar los precios y eso genera un efecto dominó sobre toda la cadena.

P: Algunos plantean que no hay explicaciones económicas para el valor actual del dólar ¿qué opinás de eso?

L.T.: Yo no veo una explicación económica tan razonable o tan racional para que el dólar aumente de la manera en que aumenta. Me parece que por parte de los empresarios es un castigo al gobierno que tiene que ver con lo ideológico, con una puja de poder. La economía no son solo números. La manera que tienen que condicionar al gobierno es por el lado de los precios y el dólar.

P.: ¿Supone que hay desconfianza política?

L.T.: No creo que sea una cuestión de desconfianza política. Tiene que ver con una puja de poder que es distinto. Los empresarios lo llaman “desconfianza política”, que el gobierno “emite demasiado’’ . La realidad es que es una cuestión ideológica. Me parece que esta es una coalición política que cree fervientemente que hay que generar un pais un poco más redistributivo y para ello hay que dejar de discutir tanto la pobreza y empezar a discutir la riqueza, repartir las ganancias extraordinarias que tienen los sectores más ricos.