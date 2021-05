LA COWGIRL MECENAS | 7 miradas

La texana Anne Marion, ya no está entre nosotros. Es una lástima. Como suele ocurrir con los enamorados de la vida –llanura, perros, caballos, obras de arte, hasta un inolvidable museo- sigue presente en el corazón y la memoria. La mejor inmortalidad que se conozca. Dejó de existir a los 81 pero no la dejó su vitalidad y ganas de vivir. Obras del Renacimiento, de Lichtenstein, Warhol, Still y Richter, por nombrar algunos. Y su querido perrito Kelly, por qué no.

Anne Marion viene de cuatro generaciones de rancheros y administró, una de las estancias más grandes de Tejas. Su Rancho Four Sixes, contaba con ganado Black Angus y caballos cuarto de milla. Pero el descubrimiento del petróleo la habilitó para ser la benefactora de las artes que siempre quiso ser. Un fenómeno esta vaquera criada entre cow-boys