La Cruz Roja dijo que un convoy suyo con insumos médicos fue blanco de disparos en Gaza

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó este martes que un convoy suyo con material médico para un hospital de la Franja de Gaza fue blanco de disparos que causaron heridas a un conductor y daños a dos camiones.

«El convoy de cinco camiones y dos vehículos del CICR transportaba material médico vital, en particular para el hospital Al Quds de la Sociedad de la Media Luna Roja palestina, cuando fue alcanzado por disparos; dos camiones fueron dañados y un conductor sufrió heridas leves«, indicó el CICR en un comunicado, según la agencia de noticias AFP.

«Las escenas de hospitales y ambulancias dañados son inaceptables; trágicamente, médicos de la Media Luna Roja Palestina y del Magen David Adom, junto con trabajadores de la ONU y otros trabajadores humanitarios, murieron en el último mes mientras trabajaban para ayudar a otros», dijo el organismo en la nota.

Agregó que «las instalaciones médicas son santuarios para los enfermos y heridos, así como para los miles de desplazados que buscan refugio» y por eso «deben ser protegidos».

En Gaza, los cirujanos del CICR «atienden a niños pequeños cuya piel está carbonizada por las quemaduras generalizadas», expresó la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric.

Además, el CICR insistió en que la población de Gaza fue privada de alimentos, agua y medicinas.

Today IOF targeted the ICRC humanitarian convoy in #Gaza city.

🚨 The convoy of five trucks was carrying lifesaving medical supplies to health facilities, including to #AlQuds Hospital of PRCS when it was hit by fire. Two trucks were damaged, and a driver was lightly wounded.… pic.twitter.com/3lSB6QJhBU

— PRCS (@PalestineRCS) November 7, 2023