La Cruz Roja instó a que cese la violencia y reduzcan el sufrimiento de los civiles

La Cruz Roja instó este jueves a que cese la violencia registrada en Medio Oriente, tras el ataque del movimiento islamista radical Hamas contra Israel, que lanzó bombardeos en represalia contra la Franja de Gaza, y bloqueó el acceso de agua, y suministro eléctrico, lo que el organismo manifestó que puede convertir los «hospitales en morgues».

«La miseria humana que ha causado esta escalada de la violencia es aborrecible; imploro a las partes que reduzcan el sufrimiento de los civiles», expresó en un comunicado de prensa el director regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Oriente Próximo y Oriente Medio, Fabrizio Carboni.

«Dejar a Gaza sin electricidad significa dejar a los hospitales sin electricidad, lo que a su vez significa poner en riesgo a los recién nacidos que están en incubadoras y a los pacientes mayores que necesitan oxígeno; interrumpir las diálisis renales; no poder tomar radiografías. Sin electricidad, los hospitales podrían convertirse en morgues», continúo el texto.

«The human misery caused by this escalation is abhorrent, and I implore the sides to reduce the suffering of civilians»

Hospitals risk turning into morgues without electricity.

Hostages must be released immediately.@FCarboniICRC 👇 https://t.co/x1ogWhG12F

— ICRC (@ICRC) October 12, 2023