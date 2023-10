La Cruz Roja y MSF piden actuar urgente ante el nivel ‘intolerable’ de sufrimiento en Gaza

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) pidió este sábado que el mundo actúe ante el «intolerable nivel de sufrimiento humano» en la Franja de Gaza, mientras Médicos sin fronteras (MSF) pidió un alto el fuego inmediato para parar el «baño de sangre» en el enclave bombardeado y asediado por Israel desde hace tres semanas en represalia por un ataque del movimiento palestino Hamas.

«Estoy conmocionada por el intolerable nivel de sufrimiento humano e insto a las partes en conflicto a que rebajen la tensión. La trágica pérdida de tantas vidas civiles es deplorable», declaró Mirjana Spoljaric, después de que Israel intensificara su ofensiva en Gaza, bajo control de Hamas, y anunciara que la guerra contra el grupo palestino había entrado en una «nueva fase».

I am shocked by the intolerable level of human suffering and urge the parties to the conflict to de-escalate now.

The tragic loss of so many civilian lives in this conflict is deplorable.

This is a catastrophic failing that the world must not tolerate.https://t.co/ekCHAMN212

