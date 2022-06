La CTA Autónoma respaldó a los movimientos sociales en medio de la embestida del kirchnerismo

El secretario adjunto de CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, salió a bancar a las organizaciones sociales luego del ataque que recibieron de parte Cristina Kirchner.

«Es ofensivo contra la dignidad de un pueblo que creó nuevas organizaciones para dar respuesta a una situación que los Gobiernos de la democracia no resolvieron, que es el problema de la de la pobreza y el hambre”, sostuvo el dirigente que el 11 de agosto reemplazará a Ricardo Peidró en la conducción de la central estatal, en el marco de la renovación de autoridades prevista para el período 2022-2026.

Aunque el duro discurso de la Vicepresidenta fue pronunciado en el marco de un plenario de la CTA de los Trabajadores, con quien mantiene una rivalidad histórica, en el entorno del también titular de ATE destacan que el respaldo se origina en el antiguo vínculo que mantiene con las agrupaciones nucleadas en «Los Cayetanos» -el Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie, y en particular con Emilio Pérsico a quien conoce de la militancia peronista revolucionaria- que los llevó a marchar juntos contra la política macrista.

En este marco, Godoy aseguró que “la construcción de unidad de los sectores populares se hace más difícil si se cuestiona la legitimidad de organizaciones populares que han nacido al calor de la lucha. Porque las políticas neoliberales han generado un capitalismo de descarte de millones de personas a las que les han hecho perder el trabajo, la dignidad del ingreso y de las condiciones de vida y hasta se han tenido que inventar el trabajo. Así nacieron lo que hoy llamamos organizaciones sociales y que yo llamo los sindicatos nuevos que en este tiempo se han fundado en los barrios, en las cooperativas y que tienen todo el derecho autogobernarse, y no es que manipulen los ingresos o tercericen los ingresos de las políticas sociales”.

En este sentido, el referente estatal advirtió «el problema no son las organizaciones que el pueblo ha generado para atender esta situación de emergencia y mecanismos de autogobierno, sino la falta de políticas públicas para resolver los problemas de fondo que son la desocupación, la pobreza y el hambre”.

En cambio, el jefe gremial sí coincidió con la ex presidenta en sus críticas al rumbo económico. “Hay que romper con el Fondo. El acuerdo que se hizo con el FMI de un nuevo préstamo de 44 mil millones de dólares es impagable y es inviable en términos de condiciones que ha puesto el propio Fondo. Obliga al Gobierno a hacer la tarea sucia y a que le abra la cancha a la restauración neoconservadora; y no llegó para hacer lo mismo que el macrismo, llegó para cambiar en 180 grados las políticas macristas en nuestro país. Sin embargo, no está sucediendo porque el Fondo cogobernó con Macri y ahora quiere seguir cogobernando con este Gobierno”.

En la CTA A no descartan, asimismo, sumarse a la marcha que organiza la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) contra las industrias «formadoras de precios» a quienes acusan de retroalimentar la inflación con aumentos especulativos.

Hay coincidencia en varias organizaciones sindicales y sociales que, de continuar un trazado económico que aumenta las brechas de ingreso en la sociedad, «habrá más conflicto en la calle».