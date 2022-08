La CTA Autónoma y movimientos sociales en la calle por el salario universal y debaten si marchan por Cristina

En medio de la discusión interna sobre la conveniencia de sumarse o no a una gran marcha en defensa de Cristina Kirchner, la CTA Autónoma y movimientos sociales marcharon al puerto porteño y a otros puntos del interior del país en reclamo por el salario universal y de un aumento de emergencia para trabajadores estatales, privados y jubilados.

La multitudinaria concentración en Ciudad de Buenos Aires inició frente a la Torre de los Ingleses, en el barrio porteño de Retiro, y también en la localidad bonaerense de Dock Sud, desde donde partió una caravana de camiones. Las distintas columnas, integradas por la CTA Autónoma, UTEP, Causa Nacional, Frente Darío Santillán, UTT, el MTE de Juan Grabois, Nuestra América y FeNaT, entre otras, confluyeron en la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires.

Además, se registraron movilizaciones similares en el Puerto de Ushuaia, Rosario, Corrientes, Formosa y Chaco, entre otras provincias.

Durante el acto que se realizó en el Puerto porteño, Hugo “Cachorro” Godoy, flamante secretario general de la CTA Autónoma, denunció un “golpe de mercado de los grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional para que el pueblo se rinda, pero este pueblo sigue de pie”.

El propio Grabois, en tanto, uno de los principales impulsores del salario universal, sostuvo que «tampoco hay contradicción entre reclamar medidas redistributivas y ser parte de una coalición electoral antimacrista. Estamos dando la pelea interna para que se cumpla el contrato electoral de 2019 cuya cláusula central era ´primero los últimos´. Precisamente en solidaridad con los últimos y por lealtad a este contrato electoral, el Frente Patria Grande va a definir su corrimiento del bloque (del FDT en Diputados) el 4 de septiembre».

En este sentido, se quejó que «Massa no hizo un solo anuncio para ´Los Nadie´. Hemos esperado, esperanzados, sus anuncios. Nos vemos nuevamente defraudados. Nuestra obligación ahora es seguir luchando. Funcional a la derecha es la miseria. Quien niega la justicia de un reclamo cuando la mitad de nuestro pueblo es pobre, no puede llamarse peronista».



La protesta se produce en momentos en que varios referentes de la economía popular y de los gremios debaten que si más allá del respaldo público a la Vicepresidenta, se vuelcan masivamente a las calles para denunciar la supuesta persecución judicial contra la titular del Senado.

«Hubo presencia de algunos dirigentes en Recoleta y en las marchas de algunas ciudades como Mar del Plata. Pero tampoco vamos a sobreactuar apoyo y tirar las vallas si hasta hace 2 días nos estábamos puteando», reconoció una de las principales espadas de los movimientos sociales oficialistas al explicar el escaso acompañamiento en las calles que estas agrupaciones y los sindicatos dieron a la Vice en el enfrentamiento contra el fiscal y el tribunal que la juzgan en la denominada causa Vialidad.

En las últimas horas ningún jefe gremial de la CGT, por caso, salió a respaldar públicamente a la ex presidenta así como tampoco se hizo presente en la acalorada manifestación del pasado sábado en Recoleta, frente al domicilio de la ex mandataria. Sí hubo un frío comunicado de la central obrera horas después que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la ex mandataria con el mismo argumento que, por lo bajo, dan funcionarios «albertistas»: la figura de la asociación ilícita no puede ser aplicada, sin considerar el problema de fondo. Es decir, no abundan en sí desde la gestión kirchnerista se favoreció a Lázaro Baéz con millonarios contratos en forma discrecional.

En el fondo, además, tanto para dirigentes sociales como para los jefes sindicales la disputa política por la suerte judicial de la Vicepresidenta no puede opacar el principal problema que hoy afecta a la Argentina: una inflación que deteriora los ingresos de la clase trabajadora. «La sociedad está en otra cosa. Hay paquetes de yerba que valen $900», concluyó, lacónico, la fuente consultada.