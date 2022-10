La dama se gira | Opinión de Sarah Morris

«¡La dama da media vuelta!», anunció el presentador en el programa Today de la Radio BBC4 cuando se confirmó la especulación de que la nueva primera ministra británica Liz Truss iba a abandonar el plan de rebajar el impuesto que actualmente pagan los que ganan más de 170.000 euros. La frase era una referencia a la ‘dama de hierro’, Margaret Thatcher, que hizo famosa una sentencia durante un congreso de su partido conservador en 1980 al anunciar que no iba a renunciar a sus planes de liberalización del mercado a pesar de la subida del desempleo y la economía en recesión. «Gira tú, si quieres», dijo entonces a los críticos dentro de su propio partido, «la dama no tiene intención de dar media vuelta» (the lady is not for turning), añadió refiriéndose en la tercera persona.

Mañana le tocará a Truss, gran admiradora de Thatcher, dar su primer discurso a su partido desde que ha tomado el liderazgo y después de unos días de infarto para la economía británica. El anuncio de las primeras medidas económicas por parte del Ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, provocaron una caída de la libra y una subida del tipo de interés de los bonos británicos, llevando consigo la anulación de ofertas de hipotecas por parte de bancos y la inquietud para muchos británicos de pagar créditos más caro que se suman al creciente coste de la vida.

Truss tendrá un público de muchos conservadores enfadados que sienten vergüenza porque son ellos que tienen la fama de gestionar bien la economía y ganar la confianza de los mercados. El lunes, para poner el dedo en la llaga, horas antes que el discurso previsto de Kwarteng a los reunidos en la aula de Birmingham, Gareth Quarry, un multimillonario que había donado dinero al Partido Conservador, anunció que donaría 115.000 euros al Partido Laborista, tildando a Kwarteng y a Truss de “fanáticos” que practican «una política de economía de nivel de GCSE (el examen británico de 16 años)».

«El comportamiento de los Tories durante varios años ha hecho al Reino Unido un hazmerreir», dijo Quarry. Muchos votantes han llegado a la misma conclusión que Quarry: el 54% votarían al partido de Keir Starmer mientras que solamente 21% votarían al de Truss, según un sondeo por YouGov para The Times; se trata de la mayor ventaja que los laboristas han tenido desde más de 20 años.

«El mini presupuesto beneficiará mucho más a los ricos que a otras personas», dijo la presentadora de una radio local de la BBC, Sarah Julian, resumiendo bien la opinión de sus oyentes y de muchos otros por todo el país. «Es como un Robin Hood en inverso». Julian trabaja en Nottingham donde vivía el mítico Robin Hood en el bosque de Sherwood.

Mientras los laboristas sueñan con una vuelta al poder después de 12 años en la oposición, los diputados conservadores están inquietos sobre sus escaños en las próximas elecciones. Son probablemente algunos de ellos los que han obligado a Truss a renunciar a la rebaja del impuesto sobre los más ricos, amenazando con no votarla en el Parlamento. En su discurso el miércoles a sus supuestos fieles, Truss tendrá que convencer no solamente a esos rebeldes y a los escépticos dentro de su partido, también a los mercados y al 17% de votantes conservadores que dicen que ahora votarían al equipo de Starmer.