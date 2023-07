La declaración de Maslatón contra Milei por la venta de candidaturas: «Buscan gente con capacidad contributiva»

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón fue este viernes hasta el edificio de la avenida Comodoro Py 2002 para declarar como testigo en la investigación preliminar por la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Frente al fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, el mediático ratificó la existencia de una «franquicia política», aportó casos y dio que «se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad».

El ex integrante del partido de Milei llegó minutos antes de las 11 de la mañana a los tribunales federales de Retiro, le sacó una foto a un mural art decó de la planta baja y subió al quinto piso, donde está la Fiscalía de González. Maslatón había sido convocado a declarar el martes junto a otros tres testigos, pero pidió adelantar la declaración por un viaje programado.

Frente al fiscal repasó su trayectoria política, contó como llegó a La Libertad Avanza y su salida del espacio tras las conocidas diferencias de criterios que hubo luego de las elecciones de medio término de 2021. Después volvió al eje de la citación: «Tengo un perfil social alto en redes sociales y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas. Me llega de diferentes lados, de gente que no se conoce entre sí, información sobre la metodología para incorporar las listas», explicó ante la justicia lo que ya había dicho en PERFIL en una entrevista de junio.

Inmediatamente dijo que desde el espacio libertario «se trata de conseguir gente que pague para integrar las listas» y que «se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad, ni capacidad política». En esa línea, Maslatón identificó a los destinatarios de los aportes de dinero. Dijo que «va desde los candidatos al entorno, la hermana o los operadores que mencioné». Nombró a Karina Milei, al armador nacional Carlos Kikuchi y al encargado de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

«Son todos movimientos en mano, no hay nada bancarizado», aseguró.

El «franquiciado» político en LLA y en caso Diwan

El abogado y columnista de Duro de Domar (C5N) le dijo al fiscal que a cambio de los pagos «se le da el uso del nombre, logo y visita de Milei al lugar» y que si un candidato o candidata llega a subir una foto de Milei sin haber pagado, «se encargan de decir que esa publicidad no es cierta».

«Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato», dijo Maslatón durante su testimonial. «Tengo versiones de que hay gente que pagó el canon y no integró las listas», agregó.

Según pudo saber PERFIL, después de esa introducción en la que ratificó el sentido de las denuncias contra La Libertad Avanza, el analista financiero contó que un abogado de Morón llamado Pablo Bonapelch le contó que Ariel Diwan, empresario teatral candidato a intendente de Morón por el espacio, «le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante cinco meses«.

En declaraciones a PERFIL, Diwan negó esos pagos y denunció que el espacio es víctima de una operación política. «Maslatón se sube a una mentira, no tiene idea si eso es verdad. Y yo te digo que no lo es, es 100% una mentira. Bonapelch quería ser candidato en Morón y preguntaba ‘cómo Pareja me iba a poner a mí como candidato’. Es gente que por algo está afuera, que sale a decir cualquier cosa que no pueden demostrar, no me sorprende ni un poco, sólo quieren ensuciar», se defendió.

Diwan afirmó que en caso de ser convocado por la Justicia asistirá y apoyó a la conducción de su espacio. «Yo recontra banco a (Sebastian) Pareja, a (Carlos) Kikuchi y a Karina (Milei)».

Más casos denunciados por Carlos Maslatón

En su declaración, Maslatón también mencionó el caso de Silvina Soria, una militante de Avellaneda que le escribió diciendo que abandonaba el espacio porque le pidieron 60 mil dólares para ser candidata. En diálogo con PERFIL, Soria, que ahora se pasó a Juntos por el Cambio, lo ratificó y dijo: «Me llamó Gonzalo Cabezas de la Segunda Sección para incorporarme a la mesa de Avellaneda. Antes me había escrito (Carlos) Kikuchi y empecé a militar y volantear. Yo aspiraba a una candidatura a concejal y el coordinador de la mesa, Arnaldo «Pepo» Díaz, me dijo que ya era candidata (…) pero ellos ya tenían todo vendido. Después me sacaron de la Mesa».

En tanto, Maslatón contó que recibió el llamado de un periodista llamado Martín Piccato que le dijo que estuvieron vendiendo candidaturas y mencionó el de María Laura Montenegro que «habló de venta de candidaturas por 30 mil dólares y mencionó a un dirigente de General Pueyrredón, Alejandro Carrancio, como el recaudador».

Seguidamente, el abogado mencionó a Liliana Salinas, de Entre Ríos, que «habla de 10 mil a 40 mil dólares por candidaturas», y el caso del periodista Carlos Eguía, de Neuquén, que contó públicamente desde La Libertad Avanza que entregue cargos. «Parece que lo promueve Karina Milei, que consiste en decirle al que salió elegido para un cargo que le dé contratos que dependan de ese cargo», dijo Maslatón al respecto.

Maslatón se convirtió este viernes 7 en el primer testigo llamado a declarar por el fiscal González, que el miércoles firmó un dictamen en el que sostuvo que las denuncias públicas sobre la supuesta venta de candidaturas son «cuestiones que revisten gravedad institucional». El martes continuarán las testimoniales con la legisladora porteña de La Libertad Avanza Rebeca Fleitas, la ex militante Mila Zurbriggen y el empresario Juan Carlos Blumberg.

