La derecha italiana se moviliza el 2 de junio contra las medidas sanitarias del Gobierno – Télam

Berlusconi (Fuerza Italia) y Matteo Salvini (Liga)

Los tres principales partidos de la centroderecha italiana, Fuerza Italia, Liga y Hermanos de Italia, marcharán en Roma el martes 2 de junio contra las medidas económicas y sanitarias dispuestas por el primer ministro Giuseppe Conte para contener la propagación y atender las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

“Por pedido de tantos italianos que nos escribieron, estamos trabajando para encontrarnos juntos en la calle el 2 de junio en Roma, obviamente con todas las medidas de seguridad”, planteó este martes el líder de la Liga (ex Liga Norte) y ex vicepremier, Matteo Salvini.

“Son tantos que se sienten olvidados y quieren certezas. No es posible que el decreto de medidas que prometió el Gobierno todavía no haya sido publicado y que haya tantos seguros de desempleo que aún no fueron cobrados” cuestionó el ultraderechista Salvini.

Matteo Salvini es quien ms critica a Conte.

El líder de la Liga pidió así por la pronta oficialización de la esperada nueva batería de medidas para recomponer la economía del país, que llegaría a través de un decreto que comprendería unos 55.000 millones de euros, según prometió Conte el 13 de mayo, y que aún no fue publicado en el Boletín Oficial.

“Hay más de dos millones de italianos que esperan todavía los subsidios prometidos desde marzo. No hay plata para las familias y las empresas, y además los bancos bloquean las ayudas prometidas por el gobierno y hay miles de trabajadores con licencia forzada por culpa de los retrasos del gobierno”, insistió Salvini al explicar los motivos de la manifestación.

Estaremos sin banderas políticas y al lado de los italianos”” Ex ministro del Interior Matteo Salvini

El diario Repubblica informó hoy que junto a Salvini estarán también la líder de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, y el referente de Fuerza Italia y ex presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, lo que asegura la concurrencia de las principales fuerzas políticas italianas de derecha, centroderecha y ultraderecha.

Silvio Berlusconi no confirm su presencia en la manifestacin.

No obstante, aún no está confirmada la presencia del fundador de Fuerza Italia, Silvio Berlusconi, que ejerció el cargo de primer ministro en tres oportunidades.

“Italia necesita liquidez. El dinero no llega y muchos italianos se preparan para perder el trabajo”, lamentó Tajani citado por RaiNews.

La manifestación ocurrirá el día antes que Italia introduzca nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena vigente desde el 10 de marzo.

Desde el 3 de junio, en un guiño a la industria del turismo que aporta cerca de un 13% del Producto Bruto Interno (PBI), se permitirán los desplazamientos por todo el país y se habilitará el ingreso de turistas desde la Unión Europea (UE) sin cumplir ningún tipo de cuarentena obligatoria.

El anuncio de Salvini ocurre también en el inicio del segundo día de apertura de bares, negocios y restaurantes de todo el país decretado por Conte dentro de la flexibilización gradual del aislamiento.



Según informó esta martes la asociación Confcommercio, el 90% de los negocios de ropa y el 70% de los bares y restaurantes de toda Italia pudieron reabrir el lunes, siempre con estrictas medidas de seguridad.

Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Conte puso en práctica una primera serie de medidas económicas, como un bono para autónomos y trabajadores temporarios de 600 euros al mes mientras dure la pandemia, con el denominado decreto “Cura Italia” de mediados de marzo.

Hasta el momento, más de 32.000 personas murieron por coronavirus en Italia, mientras el país espera una caída del PBI que puede oscilar entre el -6% que prevé la asociación industrial Confindustria y el -9.5% estimado por la Comisión Europea.