La derecha lusa reta hoy en las urnas a un Costa abrumado por las encuestas y que puede pagar su propia ambición

Portugal, a las urnas. El 30 de enero el país luso celebra unas elecciones anticipadas casi inesperadas pero que abren por así decirlo un ciclo electoral importante en la Unión Europea. Después, en abril, vendrán las parlamentarias en Hungría y las presidenciales francesas, y ya en 2023, si nada cambia, habrá comicios generales tanto en Italia como en España. El punto clave de las elecciones en Portugal es que se dan en un escenario de cierto estancamiento político, pues es muy probable que lo que salga de la votación dibuje un panorama casi calcado al que precisamente abocó al país a disolver la Asamblea y la igualdad en los sondeos es máxima: PS y PSD llegan muy apretados.

¿Por qué? Se han sucedido acontecimientos que han trastocado el dibujo que estaba en la cabeza del primer ministro. Antonio Costa hizo hincapié en que su objetivo era la mayoría absoluta, precisamente para no depender de las fuerzas de izquierdas con las que la relación se ha deteriorado mucho en la última legislatura. Esa ruptura de la geringonça -así se conoció a la coalición en su momento- fue lo que abocó a Portugal a las elecciones anticipadas. La «ambición» del PS parece haberle salido peor de lo esperado, al menos atendiendo a las encuestas, que estos días ya dan un margen mínimo entre los socialistas y el PSD.

Antonio Costa, de hecho, ha ido cometiendo numerosos fallos a lo largo de la campaña. Desde esa petición de una «mayoría amplia» hasta cerrarle la puerta tanto al Bloco de Esquerda como a la coalición CDU, socios del PS hasta hace bien poco. De hecho, dejó caer en uno de los debates que estaría dispuesto a pactar con el PAN, la formación animalista a la que los sondeos sitúan en solo un 2% por ciento de los votos. Para muchos, Costa lo que ha conseguido ha sido cerrarse puertas. Además, ha contado con la losa de la participación en la campaña del ex primer ministro José Sócrates, apartado del partido y condenado por corrupción.

En cambio, el candidato del PSD, Rui Río, ha optado por un plan de perfil bajo que parece haberle salido bien, pues ha recortado una buena distancia durante las últimas semanas, al menos en las encuestas. Como candidato pragmático, Rui Río ha insistido en que su partido «no desmontará todo lo que ha hecho» el PS en estos años y, además, deja la opción sobre la mesa de una gran coalición. Ese sentido de Estado y el impulso adquirido en las últimas elecciones municipales tras la victoria de Carlos Moedas en Lisboa sitúan a los liberal-conservadores en una buena posición. Asimismo, parecen haberse deshecho de la mala fama adquirida tras la etapa de Pedro Passos Coelho.

Sin mayorías, y con pactos complicados

El panorama, salvo giros de última hora, abocará a Portugal de nuevo a grandes pactos. Y ahí entra en juego por ejemplo el papel de la ultraderecha Chega. La formación liderada por André Ventura puede ser la gran beneficiada de los comicios y pasar de un solo diputado a ser tercera fuerza. Pese a que se ha desinflado en los últimos días, sus diputados podrían marcar la diferencia en caso de que el PSD termine ganando las elecciones.

Rui Río ya ha dejado claro que los pactos con Chega no entran en sus planes, dando pie a un cordón sanitario que todavía no se ha hecho realidad en Portugal. Eso sí, ambos partidos ya han llegado a un acuerdo en la región de Azores, pero el líder del PSD le restó importancia y habló de que se trataba de algo puntual. No hay visos de que esto se pueda traducir en un Gobierno con ambos a nivel nacional, pero en caso contrario los votos de Chega podrían ser decisivos.

En el otro lado la tensión se corta con un cuchillo: el Bloco de Esquerda, que representa el voto de izquierda en las ciudades, y la coalición CDU (formada por los Verdes y el Partido Comunista), de votante más clásico, son a priori los socios más factibles para Costa, pero las vías de contacto con ellos están cortadas. Catarina Martins, líder del Bloco, ha acusado al primer ministro de ser «muy ambicioso» y de buscar una mayoría «ficticia». Tanto el Bloco como el PCP van a menos en los sondeos respecto a las últimas elecciones, pero sobre todo en el caso de los primeros han entrado en buena posición en los últimos días de campaña.

Las formaciones minoritarias serán fundamentales

En un contexto de tanta división hay que tener en cuenta también el peso que puedan tener las formaciones más minoritarias. En ese grupo están Iniciativa Liberal, el CDS, Livre o el PAN. Los dos primeros, de centro derecha el Livre y situado más a la derecha del PSD el CDS pueden marcar la diferencia en el caso de triunfo de Rui Río. Livre, de corte socialista, y el PAN, animalista, se sitúan en el lado de los posibles socios de Costa. Un diputado podría ser suficiente para decantar la balanza. Portugal llega, de hecho, al 30 de enero con todo por decidir.