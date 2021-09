LA DERROTA DEL PERONISMO. | 7 miradas

Los últimos trances de la política argentina resonaron en los medios internacionales, tanto como análisis sino como sorna. La palabreja vulgar que esgrimió la señora Tolosa Paz la hizo conquistar un fugaz interés internacional, superior al menos que sus monsergas políticas. Estas y otras ocurrencias –la más festejada tal vez fue el breve diálogo entre el ex Canciller Solá y su sucesor Santiago Cafiero- sumaron hilaridad y preocupación.

Dos medios influyentes en la economía global reflexionaron gravemente; nada menos que The Financial Times y The Economist. Por ejemplo Michael Stott en el “Financial”, observa:

“Una inesperada y contundente derrota del gobierno en las elecciones primarias de mitad de término del domingo podría parecer una buena noticia para los inversores, que están deseosos de que Argentina recorte el gasto, reduzca la inflación y llegue a un acuerdo con el FMI para reestructurar una deuda de u$s 45.000 millones.

Es demasiado pronto para celebrar. El mal resultado del partido peronista de izquierda del presidente Alberto Fernández no anuncia necesariamente una mejor política económica o una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de 2023. A corto plazo, podría provocar un giro hacia políticas más populistas.

Los peronistas obtuvieron sólo el 31% de los votos, mientras que la coalición Juntos, favorable a los inversores, obtuvo el 40%. Si este resultado se repitiera en las elecciones parlamentarias de noviembre -lo que no es seguro-, Fernández perdería su mayoría en el Senado y Juntos se convertiría en el mayor bloque de un solo partido en la Cámara Baja, aunque todavía sin la mayoría general.

Las razones de la derrota no son difíciles de encontrar. Fernández heredó una economía en recesión, pero no cumplió sus promesas de reducir la pobreza y mejorar el nivel de vida. La pobreza ha aumentado, mientras que la inflación y el desempleo siguen siendo obstinadamente altos.

Los votantes también expresaron su enojo por el manejo de la pandemia. Fernández impuso uno de los cierres más largos del mundo, paralizando la economía. Pero la laxitud en la aplicación de la ley y la necesidad de los argentinos más pobres de salir a ganarse la vida hicieron que disminuyera el cumplimiento de la ley y aumentaran las tasas de mortalidad por Covid.

Fernández aún no ha indicado cómo responderá el Gobierno a la derrota. Es probable que Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y el verdadero poder detrás del trono, presione para que se produzca una remodelación del gabinete para impulsar la influencia de su facción más radical. Es poco probable que esto ayude en las urnas; las regiones controladas por los aliados de Fernández de Kirchner obtuvieron resultados tan malos como las cercanas a la presidenta. Pero con Argentina todavía fuera de los mercados de deuda internacionales y la economía en dificultades, el espacio para nuevos aumentos del gasto público es limitado.

La oposición tiene sus propios problemas. La votación del domingo fue más una protesta que un respaldo rotundo a Juntos, a quien muchos recuerdan por la mala gestión de la economía en 2018-19. La sombra del impopular expresidente Mauricio Macri planea sobre la coalición.

El incierto panorama ayuda a explicar la apagada reacción inicial a la votación del domingo en los mercados financieros.

Aunque el Gobierno puede verse obligado a moderar la política económica, hay margen para sorpresas desagradables. Estas podrían incluir un despilfarro financiado mediante la impresión de dinero, una mayor intervención en la economía o desavenencias dentro del bloque peronista en el poder. Argentina es conocida por decepcionar a los inversores y es poco probable que estas elecciones sean una excepción.”

A su vez editorializa The Economist”:

Mientras Tolosa Paz, una contadora, estuvo dispuesta a hablar de sexo, pareció ignorar cuestiones más serias.

En un país en el que la inflación anual es de más del 50% y el desempleo está en dos dígitos, los votantes tienen otras preocupaciones. En un voto nacional, el 12 de este mes, dieron señales de su desaprobación a la coalición gobernante, que ganó menos votos que la oposición en 17 de los 24 distritos electorales. Tres días más tarde cinco ministros ofrecieron renunciar.

Seleccionan una lista por cada cargo para que avance a la elección general. Las listas que obtienen menos del 1,5% del voto en sus distritos son excluidas. Por lo que además de reducir la cantidad de contendientes, la primaria da una indicación de cómo será el resultado probable de la elección general.

Si se repiten los resultados en noviembre la coalición gobernante podría perder su mayoría en el Senado así como un número significativo de escaños en la Cámara de Diputados. Con los ojos llorosos, el presidente Alberto Fernández concedió la derrota: “Evidentemente hay algo que no hicimos bien”.

Los resultados también sugieren que la oposición tiene buenas probabilidades de hacerse con la presidencia en 2023. Aunque Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, no figuraba en las listas, a los candidatos que destacaron su relación con él les fue bien. Eso da un indicio de su peso dentro de su partido, Propuesta Republicana (PRO), y por tanto le da ventaja sobre rivales por el liderazgo tales como el expresidente Mauricio Macri y la, exministra Patricia Bullrich. “Larreta puso todas las cartas sobre la mesa”, dice Juan Cruz Díaz, jefe del Grupo Cefeidas, una consultora en Buenos Aires. “Y se quedó con las ganancias”.

Podrían surgir otros contendientes. Dentro de la coalición opositora otro partido, la Unión Cívica Radical, tuvo un aumento de votos para su candidato. Y Javier Milei, un economista libertario, recibió el 14% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Eso podría forzar al PRO, un partido de centroderecha, a correrse más a la derecha.

Luego de tan terribles resultados es probable que a Fernández le resulte más difícil gobernar. Eso puede aumentar la influencia del ala radical de la coalición encabezada por Cristina Kirchner, la vicepresidenta y expresidenta. En marzo, luego de una serie de diatribas contra los jueces, que están investigando a la señora de Kirchner por varios cargos de corrupción (todos los cuales ella rechaza), el ministro de Justicia moderado fue reemplazado por un kirchnerista. La vicepresidenta ha hablado de “funcionarios públicos que no funcionan” y le dijo al Presidente que “ponga las cosas en orden” luego del escándalo por la fiesta de cumpleaños.

Tales piruetas podrían complicar las negociaciones con el FMI, al que la Argentina debe alrededor de 45.000 millones de dólares. Este año varios factores permitieron que el Gobierno demorara llegar a un acuerdo con el Fondo. Utilizó un “impuesto a la riqueza” por única vez y se apoyó en el alza de los precios de las commodities, entre otros beneficios, para llenar las arcas del Estado y pagar parte de lo que debe. Los resultados de las primarias también pueden tentar a Fernández a usar trucos populistas para ganar votos en noviembre. Este año el Gobierno expandió los subsidios al consumo de gas y extendió las limitaciones a las exportaciones de carne para contener los precios internos.

“El principal riesgo es que políticas intervencionistas adicionales podrían hacer más difícil el acuerdo con el FMI”, dice Martín Castellano, del Institute of International Finance, una asociación empresaria en Washington D.C. Eso no le serviría al Gobierno, que necesita el acuerdo. Los elevados precios de las commodities no han mejorado demasiado la vida para la gente común, mientras tanto, incluso de acuerdo con las proyecciones optimistas del Gobierno, no se prevé que la economía recupere su tamaño pre-Covid hasta el año próximo. Y Tolosa Paz parece haber demostrado de modo inadvertido pero concluyente que los votantes quieren cosas sustanciales del Gobierno, no trucos ni slogans.