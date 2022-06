La desocupación bajó al 7% y el trabajo sigue en el centro del debate político

Entre los fuertes cruces que tiene al “Trabajo” en el centro, los nuevos números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dieron a conocer un 3% menos de desocupación que el trimestre anterior 2021, y la vuelven a poner en el foco de discusión.

Entre los desocupados y el tiempo que llevan buscando trabajo, el 58,1% del total se ubica dentro de un rango de entre 1 y 12 meses, mientras que el 41,8% lleva más de un año. Dentro del 7% de población desocupada, quienes mayormente se encuentran buscando trabajo son mujeres (8,3%) , y un 5,9% de varones.

Si clasificamos por regiones, las que muestran mayor tasa de desocupación es la región Pampeana (7,4% ) y Gran Buenos Aires (7,3%). Mientras que menor tasa de desocupación correspondió a la Patagonia, con el 4,8%. En referencia al nivel educativo de las personas desocupadas, 70,7% cuentan con hasta secundario completo, y 29,3% presentan nivel superior y universitario, completo o incompleto.

Entre los ocupados, que suman 12,6 millones de personas, tres de cada cuatro corresponde a asalariados; casi 9,2 millones de trabajadores. Sin embargo, al 36% de ese total se encuentran trabajando sin descuento jubilatorio.

Días atrás, la reflexión de la Vicepresidenta frente a los altos niveles de desocupación fue que “debería haber menos planes”, dijo en el acto de la CTA. “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de los planes, que no pueden seguir tercerizadas», expresó. «Eso no es peronismo. No es depender de un dirigente barrial para que me de el alta o la baja. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas”, sostuvo.

No hubo menos leña en el fuego, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, declaró también que «hay muchos movimientos sociales que están por fuera de lo que se denomina como tales”, y además acusó al Ministro de Economía Martín Guzmán y el Movimiento Evita de haber “pactado el ajuste con el FMI”

Las respuestas llovieron frente a la expresión de la ex presidenta. Algunos dichos de dirigentes sociales fueron:

“Cristina mantiene la idea de que es posible recuperar el pleno empleo, cuando vivimos en un capitalismo que no genera las condiciones para conseguirlo. Por esa matriz ideológica tiene esas definiciones”, consideró Esteban Castro, dirigente de la UTEP.

Dina Sanchez del Frente Popular Darío Santillán dijo que “Cristina es una figura que admiro, pero en esto opina desde el desconocimiento”.

Pérsico salió a responder y sus fuertes palabras fueron: “Cristina no entiende la problemática porque viene de otro sector social”, y agregó que “Ella quiere un país y nosotros queremos otro”.

Grabois no se quedó atrás y esbozó su opinión: “Soy amigo del Papa y soy amigo de Cristina; la quiero mucho a pesar de la pavada que dijo el otro día”.