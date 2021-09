La Diputada Gabriela Cerrutti pidió la renuncia de su compañera Vallejos – NCN

“Si pensáis todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, con estas palabras la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, se explaxó sobre su compañera de bancada Fernanda Vallejos, quien en distintos audios que se filtraron en los medios criticó ferozmente al presidente Alberto Fernández tras la derrota en las PASO y hasta lo tildó de “ocupa” en el gobierno.

En una entrevista radial, Cerruti, confesó que tiene diferencias con Vallejos y dijo que sus declaraciones no son representativas de un gran grupo de personas. “Por algo no estuvo en las listas de este año, así que no sé si representa a mucha gente”.

En lo que respecta al audio, la funcionaria sentenció que “Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”.

Y redobló la apuesta al sostener que “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”.

Vale recordar que en la jornada de ayer jueves se hizo viral un audio donde Vallejos se expresaba en durísimos térmicos contra Alberto Fernández tras la pésima elección que el Frente de Todos hizo a nivel nacional.

Cerruti, por su parte, dijo que no se asusta de las cosas que se digan públicamente: “Que los trapos sucios se lavan adentro es una idea antiquísima. La política tiene tensiones y está muy bien que las tenga, y más cuando esas tensiones tienen que ver con la agenda de gobierno y para mejorar la vida de la gente, que la está pasando mal”.

La diputada oficialista también hizo un mea culpa y dijo que los dirigentes tienen que hacerse cargo no solo de los resultados adversos sino también de la baja participación del electorado.

“No me preocupan las renuncias, me preocupa la población que esta angustia porque no tiene para comer y porque los chicos no van al colegio. Tampoco es lo mismo hacer teletrabajo durante la pandemia que una persona que hacía changas y no volvió a trabajar nunca más. Hay gente que todavía no salió del aislamiento, sigue sin laburo y los chicos sin ir a la escuela”, sentenció.