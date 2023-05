La diputada Natalia Zaracho disparó contra Victoria Tolosa Paz: qué dijo – NCN

Luego de que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, accionó formalmente, solicitando la intervención de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que los manifestantes eviten acudir a la protesta con menores, quien salió a cruce fue la diputada nacional Natalia Zaracho.

En esa línea, la diputada nacional que responde a Juan Grabois, no dudó en criticar a la ministra y ex diputada Tolosa Paz.

“Como se nota que nunca te cagaste de hambre Victoria Tolosa Paz, como se nota que no tenés ni idea de lo que pasa en la provincia…”, dijo sin vueltas. “Si Evita te viera…”, ironizó más adelante.

La dirigente, oriunda de Lomas de Zamora en la provincia de Buenos Aires, contó que concurrir a las marchas con sus hijos en la mayoría de los casos para las mujeres no es una opción. “Nadie quiere ir con su hijo a pasar frío a movilizar y si llegas a eso es porque no tenés más opción. Cuando no teníamos espacio de cuidado en las cooperativas cartoneras salíamos familias completas a trabajar. A mi mama la acusaban de ser mala madre por no dejarnos en casa. No sabían que el barrio era peligroso a esa hora”, contó.

“Estás muy confundida si pensás que los chetos de ese country donde vivís te van a votar haciendo esta campaña. Ellos nunca te van a votar y los de abajo menos porque el pueblo será pobre pero no boludo y sabemos bien quien nos caga y quien no”, continuó Zaracho, quien forma parte del Frente Patria Grande en la Cámara Baja.