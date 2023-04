la discusión de la dolarización me genera un sentimiento de deja vu

El economista, que también integró el Fondo Monetario Internacional habló de la dolarización, de las propuestas de Javier Milei y también de la actualidad.



«Esta discusión de dolarización me genera un sentimiento de deja vu. Yo fui economista jefe del Banco Central de 2002. Fue una situación de mucho caos, incertidumbre, mucha gente esperaba o anticipaba que íbamos a ir a una hiperinflación o una dolarización espontánea. En esos momentos de crisis donde no está claro cómo vas a salir, abundan las propuestas de atajos o más exóticas. Escuché de todo tipo. La dolarización en 2002 se puso brevemente de moda. (..) El plan de Menem parecía que todo era dolarizar, al nivel de Javier Milei que hoy parecería que todo su programa de gobierno es dolarizar», expresó en diálogo con Radio Milenium en el programa «Dato sobre dato».

«En algún sentido refleja, no tanto el interés en la dolarización, sino la desesperación ante falta de respuestas del gobierno en una situación de incertidumbre. Lo que pienso de la dolarización es lo mismo que pienso en el 2002, que no resuelve ninguno de los problemas que nos llevaron hasta acá. Hoy, sumado al hecho de que es ininmplementable técnicamente. Hoy no tenés las reservas necesarias para implementarla seriamente. A los economistas que dicen que tenés las reservas, creo que hacen un cálculo equivocado. A qué tipo de cambio podrías dolarizar depende mucho del balance del Banco Central y de lo que pase en los próximos meses. Que venga alguien y me diga mil, dos mil o nueve mil, estás hablando de un programa básicamente de alta inflación y después de dolarización».

«Si tu programa es yo puedo dolarizar a $1500, el programa consiste en dos pasos, primero generar una alta inflación y luego dolarizamos. Es como poner la bomba y luego apagar el fuego. Si vos me decís que podés dolarizar en niveles compatibles con los que tenemos ahora o vamos a tener dentro de un mes, yo ahí te digo que es imposible hoy. No tenés las reservas y si dolarizás, aparte de comprar la base monetaria, tenés que tener un fondo de liquidez como nosotros tuvimos en la convertibilidad, para viabilizar el sistema bancario que a partir de ese momento va a ser todo dolarizado. Es una discusión académica que hoy no se puede hacer», sumó.