La discusión sobre la incorporación de Milei abrió una grieta en JxC

«No hay que cerrarle la puerta a nadie», aseguró Bullrich, que quiere acercar al liberal / Foto: Archivo

La figura de Javier Milei sigue generando diferencias en Juntos por el Cambio, luego de que las socias del PRO, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, polemizaron este jueves sobre la incorporación o no del diputado liberal a la coalición opositora que integran también la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

Bullrich, presidenta del PRO, reclamó una “mayor democracia, amplitud y transparencia” en la metodología de debate de la mesa directiva de JxC, que se reunió y dijo que “no hay que cerrarle la puerta a nadie” al cuestionar la exclusión del diputado libertario de formar parte de la coalición opositora.

“Creo que es apresurado y tenemos que ser más conscientes y pensar más en la construcción que cerrar las puertas de Juntos por el Cambio. No hay que cerrarle la puerta a nadie. Sentí y les dije a los presidentes de los partidos -que integran JxC- que había sido muy apresurado y sin discusiones previas y que no ha sido una buena metodología avanzar por los no”, dijo Bullricheste jueves en declaraciones a Radio Continental.

El miércoles, durante la reunión de la mesa de JxC, se aprobó un «manual de buenas prácticas» que establece que para la eventual incorporación de nuevos partidos debe haber «unanimidad» de todos los integrantes, en lo que fue presentado como un rechazo a la posibilidad de sumar a Milei para las elecciones del año próximo.

Para Vidal, «la discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir» / Foto: Laura Lescano

“Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo. Somos el cambio sin anarquía. Fuimos y somos, hace más de una década, el límite al kirchnerismo que necesita la Argentina y la alternativa de cambio profundo”, señaló un comunicado difundido tras el encuentro.

En sus declaraciones, Bullrich tomó distancia de la postura decidida el jueves por la coalición opositora: “No es momento de excluir a nadie, pero además era un tema que no estaba en agenda y que se discutió sin consulta previa a los partidos”.

“Me parece que en la reunión hubo algunos temas que hay que debatirlos mejor. Este tema no estaba en la agenda, no había sido discutido previamente por los partidos y yo llegué tarde a la reunión y la decisión ya estaba tomada. Intenté debatir el tema, pero me dijeron que ya se había debatido, desde mi punto de vista, de una manera no muy clara”, relató.

De la reunión del miércoles , que se realizó en la sede del Instituto Hannah Arendt, participaron Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Mario Negri, Gustavo Valdés, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau, Ernesto Sanz, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López y Miguel Ángel Pichetto, entre otros.

En tanto, en una carta a los integrantes de la mesa, Bullrich expresó: “Estimados: considero que la decisión de ayer de nombrar a Milei en un comunicado de Juntos por el Cambio es un error total. Nosotros nos definimos por nosotros y no por el no a otros actores. Por otro lado, considero que la metodología no fue transparente”.

Por otro lado, el presidente de Republicanos Unidos de la Ciudad, Yamil Santoro, también se sumó a criticar la postura expresada por la mesa de JxC: «El comunicado de la mesa nacional de JxC de ninguna manera refleja la posición de Republicanos Unidos. Van a tener que replantearse la forma de tomar decisiones si quieren que los liberales seamos parte de la coalición”.

“No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y está construyendo otro fracaso», fue la contundente respuesta de Milei / Foto: Raúl Ferrari

Por su parte, la diputada y exgobernadora Vidal ratificó lo resuelto por la coalición: “La discusión con Milei está terminada, Juntos por el Cambio no quiere que venga y él no quiere venir. Milei no es parte de JxC y quiere quebrar al único espacio político que puede ganarle al kirchnerismo”.

“La única alternativa que le puede ganar al kirchnerismo en la Argentina es JxC y para eso tiene que funcionar la unidad”, dijo Vidal en declaraciones a radio La Red, y agregó: “La coalición logró algo que el oficialismo no logra, tenemos una mesa donde se dan las discusiones para tomar decisiones y tenemos reglas porque cada diferencia que tenemos la resolvemos”.

Desde el radicalismo, que siempre fue crítico hacia la figura de Milei, el titular de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, defendió lo resuelto, dijo que la resolución en el caso “no lo toma como una victoria” sino que “está en línea con lo que venimos planteando”, en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa de la Provincia de Jujuy en Buenos Aires.

Morales respaldó lo acordado en JxC: la resolución en el caso “no lo toma como una victoria” sino que “está en línea con lo que venimos planteando” / Foto: Edgardo Varela

En respuesta al comunicado de JxC, Milei respondió: “Lo único que se hizo ayer fue poner de manifiesto el comportamiento fascista que tiene Juntos por el Cambio porque básicamente ellos plantean una lógica de falso dilema y se arrogan ser los únicos opositores al kirchnerismo”.

“No me interesa estar en un espacio que es un fracaso y está construyendo otro fracaso. Entonces, me consideran que soy kirchnerista. Esa es su lógica porque o sos A o sos B, pero puede haber otras alternativas y ellos no la contemplan”, añadió en declaraciones a la radio FM Urbana Play.

“Juntos por el Cambio es parte del problema y no de la solución, por lo que en el fondo lo que están haciendo es una defensa del status quo”, aseveró el economista.