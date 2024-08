la distancia que más duele

La emigración contempla una distancia que no sólo es la que existe entre el punto geográfico donde nacimos y el punto geográfico al que nos hemos ido a vivir. La distancia que no se cuenta y que pesa enormemente, aunque hayamos ido a países donde no te arrebatan el celular por la calle y los precios de las cosas casi ni se mueven, es aquella que no se puede acortar con la tecnología del siglo XXI, la que sólo desaparece con el abrazo, con el beso, con la caricia. Su unidad de medida no tiene un metro patrón porque depende del lábil lenguaje de los cuerpos, del calor de los sentimientos, del hueco inmaterial de la ausencia.