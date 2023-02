La dura respuesta de Tolosa Paz contra los piqueteros

Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, decidió responder ante las acusaciones de Unidad Piquetera, el grupo de movimientos sociales más crítico del Gobierno que en la tarde de este miércoles se moviliza al centro porteño para encarar un acampe en contra de las suspensiones del Potenciar Trabajo.

La funcionaria aclaró la responsabilidad, las funciones y la política social que lleva adelante su cartera los pedidos de las agrupaciones: “el Ministerio no es el ministerio de los piqueteros, es el Ministerio de Desarrollo Social que tiene que justamente crear política pública y política social para los sectores más vulnerables de la Argentina”. En declaraciones a radio Delta, la máxima autoridad del Ministerio de Desarrollo Social informó que en el día de hoy la cartera cerró el padrón de liquidación donde seguirán suspendidos más de 100 mil titulares del programa Potenciar Trabajo que hasta el momento no completaron el proceso de validación de datos, y que tendrán 30 días más para realizarlo.

Los piqueteros más duros ya tienen definida su próxima medida de fuerza

Tolosa Paz defendió el proceso de validación donde 1.265.000 titulares de todo el país lo realizó en los tiempos estipulados por el Ministerio y destacó: “vamos a hacer una transformación que nos permita tener certeza, porque no solamente es administrar lo público con la responsabilidad que se merece, sino es la posibilidad también de llegar a quienes no llegábamos con este dinero”; y agregó: “Belliboni y la Unidad Piquetera estuvieron muy acostumbrados desde el 2015 al 2019 a doblarle la muñeca a quien estuvo sentado en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Yo creo que lo que no entienden ahora que cambiaron no solamente las decisiones políticas, sino fundamentalmente la decisión de que para poder llegar a los más vulnerables de la Argentina”.

Piqueteros duros acamparán hoy para insistirle a Tolosa Paz por la baja de programas y más alimentos

La ministra volvió a fustigar la actitud y la utilización política de la Unidad Piquetera por los cortes en las calles: “de verdad me da mucha tristeza ver esa Argentina en donde un sector de Unidad Piquetera para hacer política y para posicionarse en un año electoral utiliza la gente más pobre, incluso en contra de los propios intereses. El piquete no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. La extorsión, no es la contraprestación del Potenciar Trabajo. El llevar a los pibes y pibas al acampe en la 9 de julio a nenes de cuatro años bebés con su mamá no es la contraprestación del Potenciar Trabajo”.

“Lo sigo invitando a que todo ese esfuerzo de movilización, de pago de colectivos, de acampe, de baños químicos y de todo lo que hacen para tratar de hacer lo que sí les salió en el gobierno anterior, que es la extorsión, para seguir abusando a organizaciones que hacen política con la pobreza y con el dinero del Estado nacional que viene del pago de los impuestos de todos los argentinos que quieren que seamos responsables de la utilización de ese dinero”.

En ese sentido, Tolosa Paz remarcó que continuarán con este proceso de ordenamiento para tener certezas “con la firmeza de que estamos haciendo un bien no solamente la política pública más importante del Ministerio, sino la Argentina que queremos construir. Lejos de esa fotografía que quiere Belliboni, que es la extorsión como un mecanismo”.

Los reclamos de las organizaciones

El documento de la Unidad Piquetera manifestó que pedirán por la provisión de alimentos para los comedores populares. Al respecto dijeron que «los 21 productos prometidos hace años por este mismo gobierno, muchos de los proyectos presentados para la continuidad o apertura de proyectos de trabajo autogestionado, siguen sin salir».

«Brutos», «superinflación» y «cínicos»: las reacciones de la oposición por la inflación de enero

Denunciaron que «la política de ajuste del gobierno es inocultable» y que » a la inflación galopante se suman los topes salariales y jubilaciones de miseria». «No se trata sólo de un ataque a los estigmatizados desocupados, detrás está un ajuste general a los trabajadorxs que están pagando con enormes necesidades una crisis que no provocaron. Todo al servicio del pago de una deuda externa usurera y fraudulenta», consideraron.

