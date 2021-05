LA ECONOMIA DE LA VIDA

Jacques Attali*. Esta crisis de la pandemia es muy costosa en número de vidas, pero acelera la toma de conciencia de la importancia “una sociedad positiva”. Dos conceptos fundamentales: el altruismo, ocuparse del bienestar de todos, hasta de las generaciones futuras; y la economía de la vida, que alude a los sectores de la economía útiles a esa sociedad positiva.

El diagnóstico es desarrollar la importancia de la economía de la vida. La muerte en nuestra sociedad o el riesgo de proletarización mantienen vigencia absoluta. Habría que insistir ahora que tenemos la vacuna la prioridad máxima es, justamente, vacunar a la totalidad del planeta. Cuando hablo de cambiar la economía incluyo ese tema.

Hay una gran mentira general en todas partes. Se finge que todo va bien y no se quiere ver la realidad. Tanto en la vida privada como en la pública solo se puede avanzar aceptando y reconociendo los propios errores, íntimamente y ante los demás. Sin embargo, no vemos eso en ninguna parte. En Europa nadie es capaz de decir algo así. Los líderes europeos repiten que hicieron todo muy bien, que la reacción fue la adecuada, lo cual es grotesco. Se equivocaron. Se fascinaron con el ejemplo de China y su confinamiento, que era el mal ejemplo a seguir. Hoy debemos reconocer que Corea del Sur era el buen ejemplo, con tapabocas y testeos y rastreos, sin confinar al conjunto de la población ni detener la economía. Ese país tuvo poquísimos muertos porque impuso de inmediato la estrategia de barbijo-tests-aislamiento. No hay razón para que Francia, que tiene 65 millones de habitantes, haya tenido más muertos que Corea del Sur. Hoy China pretende haber triunfado y ser la gran potencia planetaria, pero fue la causa de la pandemia. Y escondió la pandemia al mundo. Primero se la ocultó a sí misma. Los chinos no supieron al más alto nivel gubernamental lo que sucedía durante demasiado tiempo debido a la censura interna, extremadamente fuerte, y dejaron que la pandemia se desarrollara a pesar de que había muchos más muertos de lo que ellos mismos reconocen.

No creo en la perennidad del régimen actual de China, una nación con una cultura magnífica. La lección es que la democracia es menos mala que la dictadura. En las democracias son malos los que mienten.

La prioridad es reorientar la economía hacia los sectores de la economía de la vida. Antes que nada al sector de la salud, de la higiene, la educación, la digitalización, la agricultura, la alimentación sana.

“La vida de antes” era una vida sin preparación ninguna para los riesgos, donde se sigue contaminando y se crean las condiciones para un desastre climático. Donde no hay inversión en la economía de la vida, es decir, en investigación e innovación. Donde se desarrolla una industria textil delirante, una industria petrolera delirante, una industria del plástico delirante, una industria automovilística delirante. Esa es la vida de antes que nos condujo a la catástrofe y provocará otras.

El altruismo es verdaderamente el modelo ideológico que me parece importante. Es darse cuenta de que está en nuestro interés ocuparnos del otro, que el otro tenga un barbijo, que esté bien cuidado, que reciba su vacuna, que tenga educación. Es nuestro interés que el otro sea feliz. Una sociedad que no tiene futuro es aquella en la que la gente piensa que lo único que importa es el interés propio, olvidando el de los demás. Es lo que vemos en las redes sociales, ese egoísmo general.

Es un gran debate ideológico, decidir entre altruismo y egoísmo. El segundo concepto de esa sociedad positiva es la necesidad de un altruismo particular, no hacia nuestros vecinos o nuestros contemporáneos, sino hacía las generaciones futuras. Esto es menos evidente, pero no debemos olvidar que las generaciones futuras llegarán en un abrir y cerrar de ojos. Son las que van a trabajar, pagar nuestras jubilaciones, crear la sociedad tecnológica del futuro. Todos las necesitamos. El tercer concepto en esa sociedad positiva es que no puede desarrollarse si la economía no está concentrada en los sectores que mencioné: salud, educación, seguridad, cultura, mundo digital, agricultura, investigación, libertad, los medios, la democracia, las energías limpias, el agua y el aire limpios.

Son los grandes sectores del futuro, que deben crecer en detrimento de sectores que hay que abandonar como energías fósiles, el plástico, el textil (la gente no tiene necesidad de cambiarse 14 veces por día), el turismo actual, las industrias aeronáutica y automovilística, que son suicidas en términos de cambio climático.

Las redes sociales crean las condiciones de un acercamiento entre la gente. Pueden ser instrumentos de reunión, de proyectos positivos.

El gobierno chino tomó conciencia del peligro que representaban las Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) y tomó las medidas necesarias para asegurarse de que sean controlados. El gobierno de Estados Unidos debiera advertir que es de su interés controlar esos gigantes de la tecnología, y eso por supuesto iría en el interés de todos.

La pandemia nos recordó la realidad de la muerte, la hizo visible. No la podemos ocultar, al saber que hay gran cantidad de muertos y casi todos perdimos a alguien cercano. La gente moría sin poder ver a sus seres queridos, realidad dolorosa que paradójicamente nos coloca en una suerte de paroxismo de la sociedad actual.

Si seguimos en esta trayectoria, es posible imaginar que a partir del momento en que la gente se acerca a la muerte, se los borre, se deje de verlos y no se hable más de ellos. Que incluso los ritos funerarios desaparezcan. Cuando uno niega la muerte, vive en la abstracción. En consecuencia, se deja de poner dinero en la salud o en generaciones futuras. Uno se transforma en un simple receptor aprovechable por el poder, un instrumento que le permite perdurar.

Los Estados Unidos se consideran dueños del mundo. Los nuevos dirigentes norteamericanos no son diferentes de los precedentes. Hablan como si decidirán todo. Es absurdo. Su sociedad se encerrará más en sí misma, mientras el país se orientará hacia el Pacífico, alejándose del Atlántico. Una sociedad con enormes problemas por resolver. Por eso se repliega a fin de crear las condiciones de su supervivencia. Estados Unidos seguirá, en todo caso, siendo durante mucho tiempo una inmensa potencia.

Europa sigue teniendo los medios de transformarse en una gran potencia. Hizo bien en decidir la compra común de vacunas, porque separadamente los franceses hubieran sido aventajados, los alemanes también y los españoles hubiesen sufrido un desastre. Pero eso no quita lo que hicieron mal. Ignoramos que había laboratorios, por ejemplo en Alemania, subvencionados por el bloque y que hicieron acuerdos con países extranjeros y les vendieron primero a ellos.

Fuimos incapaces de hacer como Gran Bretaña y Estados Unidos, que dijeron “ya que les dimos dinero para la investigación, nosotros tendremos prioridad en la distribución de sus vacunas”. Eso es lo que hicieron los ingleses con AstraZeneca y los norteamericanos con Pfizer. Pero la vacuna Pfizer fue desarrollada por BioNTech, una firma alemana. La verdad es que se cometieron grandes errores.

■ Attali nació en Argel en 1943, de origen franco-judío, estudió en Paris, en la Escuela Politécnica, el Instituto de Estudios Políticos y la Escuela Nacional de Administración (ENA). Es doctor de Estado en Ciencias Económicas. Fue asesor del presidente François Mitterrand y primer Presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.