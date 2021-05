La economía muestra estancamiento, ¿qué pasa con las inversiones y el blanqueo?

Esto es preocupante porque si no hay un crecimiento real a nivel productivo, atrás no va a venir ninguna inversión. Tiene alguna lógica cuando pensamos también que los agentes económicos están muy atentos a la marcha de la negociación con el FMI y a la marcha de las elecciones de octubre. Si el gobierno va a dar un giro hacia el centro o va a mantener su postura de una regulación extrema a la rentabilidad de las compañías manejando precios de venta pero no los costos.

Economía Mercados Inversiones Bonos ADRs Índices Cotización Mariano Fuchila/ BYMA Data.

En este difícil escenario, venimos de un abril que fue el mes con mayor cantidad de nuevos positivos desde que empezó a afectarnos la pandemia. Mayo sería, por lo menos, el segundo peor mes. Los nuevos contagiados, de acá a doce meses, podrían representar el 15-20% de la población. Y este escenario podría representar mayores restricciones. Si esto lo llevamos a la economía y al consumo, se traduce en sectores (retail, shoppings, gastronomía, etc) extremadamente dañados.

¿Qué pasará con las inversiones?

En tema inversiones, para quienes tienen excedentes financieros, es posible armar carteras de títulos públicos cortas. Hasta el 2025 Argentina no va a pagar deuda en dólares en forma voluminosa por la reestructuración que se realizó el año pasado. Entonces, recomendamos comprar bonos que venzan de acá a dos años máximo en pesos, con rendimientos que van del 46 al 51% anual. Incluso, si se cuenta con línea de crédito en un SGR es posible descontar cheques propios al 24-25% anual e invertirlos a no menos del 45%.

¿Para qué se puede aprovechar el blanqueo?

Todo blanqueo es un excelente negocio en la Argentina. El tema es el contexto. Si vamos a blanquear para desarrollar un proyecto inmobiliario para luego revender, ¿a quién le vamos a revender en esta situación? Y a eso tenemos que sumarle la posibilidad de que se concrete la idea de cobrar un impuesto a la vivienda vacía, lo que representaría un nuevo costo fijo cuando se termine la construcción si no contamos con compradores para todas las unidades.

construccion.jpg

En este caso hay que analizar, antes de ingresar al blanqueo, qué se construye y en qué zona. Si estamos pensando en hacer naves logísticas puede ser un buen negocio. Si estamos pensando en hacer viviendas de pozo, quizás no sea tan buen negocio. Porque, además, hay sobreoferta. Es importante analizar en dónde lo vamos a invertir.

(*) Presidente de Wise.