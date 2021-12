La economía popular marchó al Congreso para exigir la sanción de seis leyes clave

Dentro de las exigencias se encuentra la aprobación de la Ley de Envases con Inclusión Social, la Ley de Acceso a la Tierra, la Ley para personas en Situación de Calle y Familias Sin Techo, la prórroga de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160, la Ley de Tierra, Techo y Trabajo y la Ley Bety Quispe que crea la figura de promotoras y promotores territoriales de género y diversidad.

Esteban “El Gringo” Castro, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), fue uno de los referentes del sector que encabezó la movilización. Allí pidió “escuchar más al pueblo” luego de cuestionar que desde el Congreso y el Gobierno “no nos abren la puerta para discutir, porque no hay escucha”.

“El punto central de nuestro trabajo está en el territorio, en las unidades productivas de la economía popular en todo el país. Y cuando no nos escuchan, nos movilizamos. No nos queda otro camino que la movilización popular para resolver los problemas de los que no son tenidos en cuenta” expresó.

Marcha economía popular2.jpg

La secretaria general adjunta de UTEP, Dina Sánchez, cuestionó duramente a los diputados por la falta de respuesta a los problemas que atraviesa la economía popular: “¿Quiénes son los que no trabajan? Porque después nos tildan a nosotros de vagos, de vagas, pero en el Congreso no vienen a trabajar. El Congreso está para avanzar en políticas públicas para todos y todas”, apuntó.

Quien también se expresó fue Norma Morales, secretaria general adjunta de la organización. La referente manifestó el malestar dentro del sector tras el anuncio del Gobierno de un bono. “Cuando escuchamos el anuncio del bono nos enojamos. No necesitamos un bono, necesitamos derechos, aguinaldo, vacaciones, porque somos trabajadores y trabajadoras de la economía popular”, dijo.

Marcha economía popular3.jpg

La movilización contó con la participación de referentes del Movimiento Evita como Gildo Onorato y del Movimiento de Trabajadores Excluidos como Juan Grabois. Además dijeron presente Roman Buccino (Nuestramerica), Jacqueline Flores y Sergio Sánchez (Federacion de Cartoneros, Carreros y Recicladores) y se acercaron las diputadas del Frente de Todos Daniela Vilar, Cecilia Moreau e Itai Hagman, entre otros.