La emoción de Zulemita al recuperar el anillo de su padre Carlos Menem: “Quiero perdonarlo y que quede en el olvido”

Zulemita Menem, hija del ex presidente Carlos Saúl Menem, mostró hoy su alegría tras enterarse de que fue devuelto el anillo de oro y ónix robado a su padre y contó qué espera que la Justicia defina para el enfermero ladrón.

“Hoy a la mañana me levanto, prendo la tele y veo la noticia. No lo podía creer“, relató la empresaria en declaraciones a A24.

Al ser consultada sobre qué espera que suceda con el enfermero identificado como autor del hurto, la hija mayor del ex senador nacional, fallecido el pasado 14 de febrero a los 90 años, subrayó: “Una no pude ponerse en la cabeza de otra persona, pero me encantaría que pudiera hacer una probation y que se reinserte en la sociedad y esto quede en el olvido”.

“Quiero perdonarlo y que quede en el olvido. Es joven, tiene una madre”, destacó Zulemita. Y, entre lágrimas, agregó: “Estoy muy feliz. no quiero que se siga más allá de esto”.

Además, la empresaria riojana contó que su padre nunca se enteró del robo de la preciada joya, ya que su estado de salud era delicado.

“Nunca le dije a mi papá que faltaba el anillo. No le iba a hacer bien”, señaló.

Zulemita recuperará la joya a las 12:30, cuando el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 9 entregue del bien familiar.

Al respecto, el abogado de la familia Menem, Diego Storto, contó que la hija del ex mandatario “va a pedir hablar” con el enfermero acusado y “con la persona que entregó el anillo por el tema de la recompensa y también al personal policial que aportó a la causa, porque un efectivo de la PFA que no tiene nada que ver con la causa se presentó en la Justicia y dijo que tenía un primo que tenía el anillo”.

“La familia entregó motu proprio el anillo. La tía dijo que no sabe nada del chico: declaró que le hizo llegar el anillo por otra persona”, contó.

Sobre la situación judicial del enfermero, el letrado agregó en declaraciones a la prensa en la puerta de la Comisaría de la Policía de la Ciudad que “debe declarar el 8 de marzo”.

“Ahora no está prófugo, sino en rebeldía. No creo que tenga problema en presentarse ante la Justicia: no va a vivir prófugo toda la vida por un hurto”, explicó.

Y concluyó: “Zulemita está emocionadísima por el hallazgo, porque era como encontrar una aguja en un pajar”.

El anillo había sido robado en diciembre pasado de la residencia del ex senador nacional por La Rioja, ubicada en Echeverría 3.500, en el barrio porteño de Belgrano.

Luego de que trascendiera la noticia y se radicara la denuncia pertinente, la Justicia determinó que el autor del hurto fue un enfermero de 30 años que reemplazaba al personal que atendía al ex jefe de Estado.

Este viernes por la madrugada la madre, la tía y la prima del acusado devolvieron el anillo de oro y ónix del ex presidente.