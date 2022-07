La escalera del cañón | Opinión de Carmelo Encinas

Academia Militar de Zaragoza. En el ala oeste del edificio histórico hay una escalera que los cadetes llaman «la del cañón» por exhibir allí una vieja pieza de artillería. Es en el arco que antecede a esa escalera donde se lee una antigua frase que le da razón de ser a los ejércitos, «si vis pacem, para bellum«, si quieres la paz prepárate para la guerra. El latinajo se atribuye con frecuencia a Julio César, que al igual que Winston Churchill parecería haber dedicado su vida a construir frases célebres en lugar de guerrear o gestionar un imperio. Lo cierto es que el autor real del conocido aforismo fue el escritor romano Flavio Vegecio que lo acuñó en un tratado militar del siglo V.

Han pasado más de quince siglos y la frase tiene hoy la misma vigencia que entonces. La necesidad o no de armarse para disuadir a un potencial agresor es lo que fundamenta la discusión entre quienes creen que hay que invertir en defensa y los que no gastarían un solo euro en armamento. En un mundo ideal estos últimos estarían cargados de razón. Desde un punto de vista moral, ninguna causa, por elevada que sea, justifica que los seres humanos se armen hasta los dientes para matarse entre sí. Por desgracia, los supuestos reyes de la creación somos manifiestamente imperfectos y, ya sea por codicia, delirios de grandeza o ambición de poder, tenemos una marcada tendencia a enfrentarnos a sangre y fuego. La historia universal es, en gran medida, la historia de sus contiendas y no aceptar esa realidad es vivir en un mundo de ilusión y fantasía.

Estos días en que Madrid acogió la Cumbre de la OTAN han surgido, como era de esperar, voces contrarias a la organización militar. Provienen de colectivos y formaciones que se declaran pacifistas y que entienden que la Alianza Atlántica promueve los enfrentamientos bélicos. El pasado domingo en Madrid lo que pretendía ser una gran manifestación para rechazar la celebración de la cumbre en nuestra capital y exigir una alternativa a la OTAN apenas reunió 2.000 personas. Un reciente estudio demoscópico refleja que el 80 por ciento de los españoles apoya la pertenencia de España a la Alianza, un alto porcentaje que a buen seguro guarda relación con el temor generalizado que ha suscitado el ataque de Rusia a Ucrania y la convicción de que ha de haber una fuerza consistente capaz de plantarle cara a autócratas sin escrúpulos como Putin.

España es de los países del mundo que menos gasta en defensa, tenemos un Ejército moderno y tecnificado pero muy justo de material y presupuesto de mantenimiento. El presidente del Gobierno anunció un incremento paulatino del gasto militar hasta el 2% del PIB de aquí a 2029 en línea con el conjunto de la Unión Europea, que en el ataque a Ucrania ha visto en sus puertas las orejas al lobo. Hasta ahora gastábamos la mitad y sus socios de gobierno rechazan tal incremento bajo el argumento de que es más justo gastar el dinero en escuelas y hospitales que en armas, algo que tendría toda lógica si en el mundo no hubiera amenazas.

No todo es ejemplar en la OTAN, algunos de sus miembros acumulan pecados históricos nunca reconocidos, pero con sus defectos esa Alianza es la única organización militar que defiende una forma de vida basada en derechos y libertades, lo que por desgracia fuera de ella no abunda. España por sí sola tendría muy difícil la protección del llamado flanco sur, invocado por vez primera en la cumbre atlántica, que nos afecta muy directamente y cuya defensa en solitario sería bastante más costosa. Aquel lema de la escalera del cañón constata que estamos donde tenemos que estar.