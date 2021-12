La Escuela Juanita Briones realizó con éxito su última muestra anual del año

La Escuela Municipal de Artes Plásticas «Juanita Briones» cerró el ciclo lectivo 2021 con una muestra artística, con la presencia de autoridades municipales, ex docentes, invitados especiales y familiares de los alumnos.

La ceremonia se desarrolló el miércoles a la tarde en el establecimiento escolar situado sobre avenida Besares y Alem, donde estuvieron presentes la subsecretaria de Educación y Cultura, Stella Maris Mirolo y la asesora Cultural, María Escañuela.

El acto comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia y entonación del himno nacional. Luego siguieron palabras alusivas a cargo de una docente y la subsecretaria Stella Maris Mirolo, entrega de certificados a los 18 egresados, lectura de una carta de la primera directora de la institución, lectura de un poema a cargo de un alumno y por último la intervención artística de la Academia de Danzas Folclóricas «Despertando Tradiciones».

Además, la subsecretaria destacó lo siguiente: «Éste fue un ciclo lectivo con muchos cambios, hemos tenido una presencialidad combinada y plena, por eso agradecemos el gran compromiso de las profesoras que han trabajado bajo las indicaciones del Comité de Emergencia Sanitario siguiendo y cumpliendo todas las indicaciones para preservar la salud de los alumnos.

La Escuela Juanita Briones ha estado a la altura de todas las instituciones educativas municipales; los alumnos fueron beneficiados por el Plan Nutricional y el Boleto Estudiantil Gratuito, y recibieron la contención necesaria junto a sus familias en los momentos más difíciles de la pandemia.

También recibieron contención en la parte artística para que nuestros niños y jóvenes no dejen sus talentos de lado y continúen alimentando su aspecto emocional que es uno de los ejes transversales de nuestras instituciones educativas.

Por último, agradecer al intendente Pablo Mirolo por apostar a la educación, al arte y a la cultura, siempre en beneficio de nuestros niños y jóvenes».

Por su parte, la directora de la institución, Norma Cisneros, expresó: «Ha sido un tramo de tiempo que nos ha costado bastante mantenerlo por la comunicación y todo lo que debíamos hacer de forma virtual pero las familias y las mamás nos han respondido muy bien, siempre nos enviaban los trabajitos con sus respectivas fotos.

Hemos tenido una respuesta muy favorable, muy hermosa porque los niños en cada acto virtual que se hacía, siempre participaron muy contentos.

Las mamás y las familias también muy contentas cuando venían a retirar el Plan Nutricional que nos ofrecen desde el área de Educación, por lo que agradecemos a la Licenciada Mirolo y a todo el equipo porque están ahí con nosotros, brindándonos todo lo necesario, todo el apoyo emocional, la contención que era tan necesaria en esa época y ahora tenemos la felicidad de ver a las familias y los niños que han venido, las autoridades que nos acompañan, por eso, todas las docentes de la Escuela Juanita Briones están muy contentas».

Agregó: «En esta oportunidad los egresados son 18, y realizaremos un acto formal, con un discurso de lo que se trabajó durante el año, se realizará la entrega de certificados y se hará entrega de un regalo que nos ha mandado la ex directora Josefa Navarro de Rolón que este año no nos puede acompañar pero está presente a través de una misiva que nos hizo llegar donde manifiesta estar orgullosa por la institución. Además tendremos la participación de la Academia Despertando Tradiciones que alegrará este evento».