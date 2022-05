“La estrategia de Milei es simplificar el debate” – NCN

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy cuestionó el comunicado emitido por la mesa nacional de la coalición que integra, en el cual se descartó explícitamente hacer un acuerdo electoral con el espacio que lidera Javier Milei: “A mí me pareció desafortunado el comunicado, no me pareció hablar de competidores. En otros países del mundo nunca vi eso. Me pareció desafortunado por esa cuestión. No tiene ningún sentido especular sobre otros”.

En diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad, planteó que “hay que hablar de lo propio”, ya que “no se ganan elecciones ni se gana la opinión pública hablando de los demás”. Enfatizó que “se gana haciendo propuestas” y señaló que “es una excelente propuesta la que levanta la oposición para la semana que viene, lo de la boleta única”. “Más allá de la transparencia electoral, eso produce un ahorro al gasto público espectacular y me parece una cosa extraordinaria”, enfatizó.

Asimismo, se diferenció de Milei al destacar que “yo no soy maniqueo, creo en la concordia, mi visión liberal del mundo parte de la idea de que no hay un credo, una opinión, una ideología que debe identificarse con el Estado y suprimir a los demás”. También se distanció de la propuesta de su colega economista de dolarización: “Yo no creo en los atajos ni en las cosas mágicas. No creo que el cambio de signo monetario simplifique los dilemas de la sociedad”.

“Argentina necesita un programa de reforma integral. Sospecho que Javier cree lo mismo, pero su estrategia es simplificar el debate”, agregó.

Por su parte, López Murphy respaldó la postura de Horacio Rodriguez Larreta acerca de que un futuro gobierno debería hacer cambios profundos no en los primeros 100 días sino “en las primeras 100 horas”. “Yo coincido con esa visión. Yo creo que la coalición triunfante, por la crisis, me parece que va a tener que empezar con un programa integral aprobado en una inmensa ley con todas las reformas metidas ahí, a todo o nada, en los primeros días de gobierno”, señaló.