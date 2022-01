La estrategia del SMATA para dar batalla a la inflación en paritarias

El gremio de los mecánicos que conduce Ricardo Pignanelli acaba de cerrar su primer acuerdo paritario del año: 12,1% para el trimestre enero-marzo.

El porcentaje acordado, y más aún los plazos, responden a la estrategia utilizada desde hace más de 10 años por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en las paritarias.

Desde 2011, el gremio apuesta la modalidad de paritarias cortas trimestrales, un mecanismo que lo llevó, por ejemplo, a alcanzar una paritaria del 58,7% el año pasado.

El objetivo del SMATA es «ir atrás de la inflación» con acuerdos cortos. El propio Pignanelli reveló cómo nació la estrategia del gremio para dar batalla a la inflación:

«Un día estaba cansado de discutir continuamente la escala salarial así que me propuse armar una fórmula. Y me fui a Perón, al pacto social de 1973; uní seis cartulinas para demostrar no sólo con números sino con la parábola cuál es el mejor sistema y ahí inventamos el ajuste trimestral, en 2011. Nosotros el costo de vida de octubre, noviembre y diciembre lo vemos a partir del 1° de enero; el de enero, febrero y marzo a partir del 1° de abril; y así sucesivamente. Eso me costó hacérselo entender a los muchachos que tenía cerca; yo les decía que nosotros no podemos adivinar la inflación porque la estaríamos provocando, entonces tenemos que ir atrás de la inflación y lo más corto posible. Perón lo hizo cuatrimestral, nosotros lo hicimos trimestral pero ojalá que algún día lo podamos hacer semestral», explicó.

Y cerró, en una entrevista concedida a Misión Productiva: «A mí no me conviene que digan que este año va a haber 40% inflación porque los formadores de precios están atrás remarcando y vos el 40% no lo recibís todo junto en el salario».

SMATA: 12,1% de aumento para el primer trimestre del 2022

El acuerdo fue celebrado la semana pasada entre el SMATA y la cámara de concesionarios ACARA y establece un aumento del 12,1% sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre del 2021.

Los nuevos valores regirán hasta marzo de este año. En abril comenzarán las negociaciones y evaluación de los números de inflación del primer trimestre para definir las subas de los meses siguientes.

Así quedó la nueva escala salarial (CCT 776/19)