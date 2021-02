la Eurocámara respalda el informe jurídico

Carles Puigdemont está ahora más cerca de perder su inmunidad parlamentaria. La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha decidido posicionarse a favor de levantar dicha condición al expresidente de la Generalitat -y a Toni Comín y Clara Ponsatí- con 15 votos a favor, dos en contra y 8 abstenciones, siguiendo así la recomendación del informe que se le facilitó sobre el caso. Ahora la votación pasará al pleno de la Eurocámara (que votará previsiblemente en marzo), donde podría salir adelante el suplicatorio con mayoría simple.

Si el voto de la Eurocámara confirma la posición inicial redactada por el ponente, el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki (del grupo ECR, al que pertenece Vox), quedará suspendida la inmunidad de Puigdemont y podrá reactivarse el caso en el Tribunal belga que debe decidir si ejecuta la Orden Europea de Detención y Entrega -euroorden- para que el expresidente catalán sea extraditado a España. Eso sí, el expresident no perderá el escaño en ningún caso.

La Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por el eurodiputado de Cs, Adrián Vázquez, da un paso más en el proceso iniciado ya el año pasado y que está a punto de terminar. El propio Vázquez celebró la decisión. “Hoy se ha dado un paso importante en el proceso de levantamiento de inmunidades de los diputados Puigdemont, Comín y Ponsatí. Hemos cumplido nuestra palabra: llevar a cabo un proceso ejemplar. Cuando las reglas se cumplen, la democracia triunfa”, sostuvo.

Desde el PP Esteban González Pons ha destacado que “ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución”. Por eso, ha añadido que el Parlamento Europeo “no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión”.

Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones o también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es “perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución”.

En la legislatura anterior, la institución examinó 55 suplicatorios remitidos por autoridades judiciales de los Estados miembro que solicitaban el levantamiento de la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.