La experiencia del blindaje (parte 3, final)

El incremento registrado por las reservas totales del sistema financiero, durante el miércoles 13 de diciembre 2000, fue de u$s 524 millones y el jueves 14 u$s 235 millones, pero por lo menos paraba la debacle, resultando un aporte para el difícil equilibrio del sistema monetario durante diciembre de 2.000. La mejora de las reservas totales desde comienzos de diciembre alcanzó u$s 3.000 millones en 9 días hábiles. Ese importante ingreso de capitales del exterior, en gran parte gestionados por el mismo sistema financiero, explicaba la moderación verificada por la tasa call en aquellos días, la cotización en el segmento de pesos pasó de 17.5% nominal anual el martes 12 de diciembre, al 14% el lunes 18 de diciembre. La razón por la cual se afirmaba que el ingreso de fondos externos era generado por el mismo sistema financiero, se fundaba en la evolución los depósitos bancarios privados, pero estaba lejos de la verdad.

A pesar de que el dato de integración de requisitos de liquidez excedía la estimación de las exigencias mensuales, el promedio acumulado en la primera quincena de diciembre, se ubicaba debajo de las mismas. Por lo cual, había un traslado del overdraft a enero 2001. Los depósitos bancarios del sector privado continuaban con tendencia levemente negativa, aun con un leve incremento de u$s 204 millones que respondía a causas estacionales. Era evidente que los depósitos bancarios todavía no lograban recuperarse de la desconfianza que en general afectaba a los mercados.

Los registros de la tasa “prime” en pesos, conforme a la encuesta del BCRA entre las principales entidades financieras, ubicaban a la misma en niveles semejantes a los verificados el 8 de noviembre 2000. La tasa “prime” en pesos registraba un nivel de 18.61% nominal anual, contra el récord posterior al “efecto tequila” de 19.79%. En cuanto a la tasa “prime local en dólares”, cotizaba 15.25% el jueves 14 de diciembre, ubicándose por encima del nivel crítico registrado el 8 de noviembre 13.20% anual.

Si el nivel de tasas de interés, en moneda local y extranjera, no descendía sustancialmente, no tenía sentido nada de lo que se había hecho, era muy difícil que la economía saliera de la caída que caracterizaba el panorama desde el segundo trimestre 1998, con las graves consecuencias que significaría la dilatación de semejante calamidad. Recuerde tasas altísimas en dólares sin inflación.

LA SITUACION

El Crédito bancario al sector privado había caído u$s 262 millones entre el 5 de octubre (renuncia de Chacho Álvarez) hasta el 6 de diciembre 2000, y u$s 210 millones versus el 9 de octubre. Los depósitos bancarios en dicho período, retrocedieron casi u$s 1.500 millones.

La crisis de confianza hizo que muchas empresas sustituyeran fuentes de financiamiento externas por internas. Los indicadores indirectos del crédito off shore, estaban indicando que el mismo había caído u$s 400 millones desde el 5 de octubre, por lo cual la baja corregida del crédito privado se ubicaría en u$s 650 millones en dicho período. (Los indicadores indirectos del crédito off shore, están constituidos por un promedio de las variaciones en los préstamos a sola firma y las líneas externas financieras y comerciales, a favor de las entidades locales).

EL BLINDAJE FUE y volvería a ser confuso COMO BULLRICH

En síntesis, la situación 2023 no tiene nada que ver con diciembre de 2000, donde la argentina llevaba 10 trimestres consecutivos de caída de la actividad económica, fuga de depósitos, déficit comercial-sin sequia-, sustitución del crédito externo del sector privado por crédito interno, generada entre otras muchas cuestiones, porque había renunciado a solo 10 meses asumir el vicepresidente de la Nación por un hecho de corrupción de su propio espacio político.

Muchas de las dinámicas del gabinete aliancista debían entenderse, a su vez, como consecuencia de los conflictos entre los grupos políticos, y entre políticos y tecnócratas, en la gestión de las carteras. El caso del Ministerio de Trabajo, De la Rúa lo puso en manos del Frepaso, primero Flamarique, hasta que el 6 de octubre de 2000 cuando se debió alejar del cargo bajo sospechas de corrupción por la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en el Senado de la Nación.

Flamarique, había sido acusado por la justicia de “cohecho activo”: por el supuesto reparto de dinero entre los senadores. Según la acusación, el 26 de abril de 2000 un funcionario del Senado, Mario Pontaquarto, repartió 5 millones de pesos (dólares) entre diversos senadores para garantizar que se aprobara una polémica ley que eliminaba derechos laborales. Flamarique sería finalmente absuelto. En su reemplazo fue convocada la tecnócrata Patricia Bullrich. Quien provenía de diversas experiencias de participación política, pero quien ya no estaba enrolada en ningún partido político de los integrantes de la Alianza. Y su incorporación tampoco implicó ampliar la base partidaria del gobierno: fue sumada a título individual, con lógicas de gestión.

Ya se venía desempeñando en la administración De la Rúa en otra área complicada: Política Criminal y Asuntos Penitenciarios. Y le tocó hacerse cargo de Trabajo en un momento serio, con una reforma laboral fracasada, la relación quebrada con las organizaciones sindicales, y un desempleo en alza (durante su gestión, la desocupación se elevó del 15 al 21%). Y luego, cuando la Alianza agonizaba, en septiembre de 2001 asumió el creado Ministerio de Seguridad Social, para instrumentar nuevas medidas dolorosas. Por ejemplo, en el marco de la denominada “Ley de déficit cero”, Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13% de los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones con montos fueran mayores a los 500 pesos convertibles a dólares (además de otros recortes en salarios). Bullrich se acercó al “Grupo Sushi” y fue una colaboradora estrecha del Ministerio de Economía. Tanto de Cavallo como de López Murphy en sus fatídicas dos semanas.

La relación entre Bullrich y López Murphy en la gestión fue tan estrecha, que tras el colapso De la Rúa se juntaron para impulsar una nueva alianza política. Bullrich había lanzado una fundación, Ahora Argentina, que fue el antecedente inmediato de su partido Unión por Todos. Y ese partido, creado en 2003, fue el instrumento que utilizó para aliarse con López Murphy para lanzar su candidatura a la Jefatura de Gobierno porteño de ese año, apoyada por el partido Recrear para el Crecimiento del ex ministro de Defensa y Economía. Enfrentó electoralmente a Ibarra y a Macri (a quien acusó de timador elípticamente durante el debate) y quedó en tercer lugar.

Increíblemente, la carrera de Bullrich, a diferencia de lo que ocurrió con los frepasistas y radicales que asumieron responsabilidad política por el fracaso gubernamental, prosiguió. Tras algún tiempo de lucha en soledad, en 2007, su partido se integró al frente Coalición Cívica que lideraba Elisa Carrió, y logró ser elegida diputada por dos períodos consecutivos. Desde su banca solitaria se acercó al bloque del macrismo, y en diciembre de 2015 fue designada ministra de Seguridad de la Nación por Mauricio Macri.

En los dos últimos meses de gestión delarruísta, cuando Bullrich es desplazada de Trabajo y enviada a un ministerio creado ad hoc para conservarla, Fernando De la Rúa llamaba a José Dumón, radical bonaerense no alfonsinista. Según los diarios de la época, lo seleccionó para “contener al movimiento obrero” en un marco conflictivo que Bullrich no pudo manejar. Dumón estuvo en el cargo hasta el estallido del 21 de diciembre de 2001.

Director de Fundación Esperanza. https://fundacionesperanza.com.ar/ Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros