La falta de confianza

Amainó el ventarrón generado por Alberto Fernández & Cristina Kirchner. El hombre elegido por la vicepresidenta dio un primer flash de autoridad y raciocinio, gracias a su intervención hacia la peste y la racionalidad de su peronismo. Duró algo más que los lirios.

Las acciones de la señora K contrapesa a su autoridad. Aclarar lo contrario, oscurece. Y la cuarentena pierde vigor convocatorio. Las variadas declaraciones al tun-tun tampoco ayudan. ¡Hay miedo? Claro que sí. A la muerte, a la falta de trabajo…

Victoria Camps. El otro lado del miedo es la confianza. Aristóteles la califica como lo contrario del temor, de modo que ella es una esperanza acompañada de fantasía sobre que las cosas que pueden salvarnos están próximas y, en cambio, no existen o están lejanas las que nos provocan temor-.

La tristeza produce el miedo, puesto que –brota de la idea de una cosa futura o pretérita, de cuya efectividad dudamos de algún modo-. Recordemos el mito del vaso de Pandora: al derramarse y perderse todo lo que contenía, solo la esperanza se mantuvo en el fondo del vaso.

Confianza viene de confido, -tener fe-.es un sentimiento vinculado a la religión, donde se sustenta y alimenta la fe en Dios.

Desde que empezó el proceso de secularización en el pensamiento occidental, la confianza ha perdido el sustento divino y ha tenido que apoyarse en realidades contingentes que, si bien en un principio podía presentarse como salvadoras, pronto han ido mostrando las múltiples fisuras e imperfecciones que la constituían.

Una de las esperanzas que trae consigo la Modernidad ilustrada es la que se nutre de la fe en el progreso, una fe indiscutida mientras se espera que el poder de la razón y del conocimiento corregirá todas las supersticiones y las patrañas que mantienen al ser humano en minoría de edad, confunden su mente y le impiden pensar por sí mismo. La libertad y la capacidad de pensar son los puntuales que han de permitir la humanidad mirar al futuro sin miedo.

El miedo es el origen de casi todas las estupideces humanas y, sobre todo, de las estupideces políticas-, escribió Condorcet. Pues bien, todos estos ilustrados, que fueron a su vez los padres del liberalismo, aplaudieron y celebraron la libertad de comercio como la gran promesa que haría que las mentes y las vidas de los individuos vivieran menos asustadas y se extendiera – un cierto grado de confianza en la justicia y el gobierno-. La expansión del comercio y la opulencia haría que la gente se sintiera más segura y confiada en vivir bien hasta el fin de sus días.

Lo cierto es que la fe en el progreso histórico se mantiene hasta el siglo XX. La crítica marxista al capitalismo no es más que el intento de sustituir una confianza por otra: la confianza en el mercado como garante de la libertad por la confianza en otra libertad desprendida de las ataduras de un sistema que genera desigualdades. No hay que confiar en el sistema capitalista, sino en el advenimiento de una sociedad sin clases y sin opresiones. La fe marxista tuvo un empuje inicial poderoso y fue estimulante. El principio esperanza fue, tal vez, el último intento de salvarla. El resurgimiento del capitalismo y de la mentalidad liberal como – el fin de la historia- tampoco ha sabido fortalecer los pilares de la confianza.

La falta de fe y de confianza es una de las características más unánimemente reconocidas de nuestro tiempo. Las instituciones que son los puntuales de la democracia no se revitalizan y se muestran incapaces de despertar credibilidad ninguna. Asistimos al triunfo de – la revolución horizontal-. Un cambio que ha eliminado a los intermediarios, los ha soslayado para buscar formas directas de vender un disco, publicar un manuscrito, exponer un cuadro. Lo horizontal sustituye a lo vertical, que era jerárquico y tenía autoridad. Ciertamente, el cambio no ha ocurrido por casualidad. En muchas ocasiones, las viejas instituciones, las corporaciones tradicionales, los antiguos modelos de gestión, se han ganado a pulso el desprestigio que padecen. Pero es que, además, aparecen como formas obsoletas, caducas y nada estimulante.

¿Quién puede pensar, en consecuencia, que la gente más joven, formada de este modo societario y educada a través de la interacción, alejada de la vida institucional y radicalmente apartada de la política convencional, pueda aceptar un modelo de representación y gobierno como el que propone el sistema actual?¿Cómo podrá aceptar una sociedad de experiencias inmediatas y directas la morosidad y el coste de los intermediarios improductivos?- (…) Deberían caer los banqueros, con sus abusivas comisiones, y los gobiernos que destinan nuestros impuestos a salvar a los intermediarios. Deberían caer muchas cosas, pero el hecho es que no caen porque no tenemos recambio para ellas.

La falta de confianza, el temor a lo desconocido o a lo que hay que inventar para sustituir a lo que no funciona, es uno de los lastres que afectan no solo a la economía , sino a la democracia o a la educación, para citar solo dos realidades que nos conciernen en grado máximo. La indiferencia ciudadana hacia el sistema político, la hostilidad manifiesta hacia las instituciones, alimentada por la desfachatez con que se refieren a ellas quienes más respetuosos deberían mostrarse, son una prueba de que la fe en la democracia es muy frágil. Lo mismo ocurre con la educación en todas sus manifestaciones. Por diversas razones, hemos dejado de creer en el poder la educación, en la rentabilidad social de la misma y en la necesidad de dedicarle mucho más tiempo y recursos del que en realidad se le destina. Desconfianza, pues, generaliza, unida, pese a todo, a la convicción de que recuperar la confianza es la única forma de no perder pie y mantener los valores por los que se viene luchando durante siglos.

A diferencia de otros sentimientos, la confianza no es un estado de ánimo que pueda buscarse ni perseguirse directamente. Así como uno puede proponerse ofender a su vecino o amedrentarle con una amenaza, así como es posible provocar ira o miedo conociendo los flancos débiles de los otros, ganarse la confianza de los demás es bastante más complicado y requiere estrategias indirectas. Para explicarlo me viene al pelo la teoría de Jon Elster tan bien ejemplificada en su libro Ulises y las sirenas. Para evitar caer en la tentación de dejarse seducir por las sirenas, Ulises pide que lo aten a un mástil, solo así sabe que resistirá al peligro. Efectivamente, uno no siempre puede dominar una tentación solo proponiéndoselo; deberá utilizar una estrategia que le lleve a conseguir algo que, en cualquier caso, será un subproducto de otra acción. Es lo que le ocurre al insomne: nunca logrará conciliar el sueño queriendo dormir; tendrá que tomar un somnífero. Muchas acciones humanas tienen esa característica: son subproductos derivados de otra acción.

Así es la confianza. Las estrategias por las que una persona se gana la confianza de los demás son variadas, pero todas ellas tienen un común denominador: el cumplimiento de las expectativas puestas en uno o, dicho en otra forma, el sentido de la responsabilidad. Cuando Zapatero ganó las primeras elecciones que le llevaron al gobierno, la inmediata reacción de los jóvenes, a quienes en gran parte debía su triunfo, fue una súplica: -No nos falles-. No defraudar, ser capaz de mantener las expectativas creadas, hacerse cargo de ellas, es el requisito para que no se pierda la esperanza. Un requisito que tiene que ver con otras virtudes que confieren credibilidad en lo que uno hace o en lo que promete hacer. Dos de esas virtudes son, sin duda, la coherencia y la integridad. No nos fiamos de quien predica una cosa y hace otra o de quien cambia de parecer y de idea cada dos días.

Uno de los ejemplos es el imperativo categórico del cumplimiento de las promesas. Cumplir la promesa dada es un deber moral porque, de lo contrario, la promesa carece de sentido. Quiere decir que es un deber moral porque, a su vez, es un requisito lógico. ¿Qué sentido tendría prometer si la promesa fuera siempre acompañada de la intención de no cumplir nada de lo prometido? El otro ejemplo de imperativo moral, también en Kant, es decir la verdad. Las razones son las mismas, por pura lógica, ya que mentir es transgredir el presupuesto básico dela comunicación que consiste en confiar en que el otro dirá la verdad y no se dedicará a mentir sistemáticamente.