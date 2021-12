“La falta de minorías en los sindicatos debilita al movimiento obrero”

El pasado 10 y 11 de diciembre se realizó el Congreso Nacional de la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) en el Comité Capital porteño que llevó a Ariel Santurio como secretario general y a Norma González como adjunta. González es de Tierra del Fuego, docente en Ushuaia y dirigente del SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina) y de la CTA-A de Tierra del Fuego. Es la primera vez que una mujer llega a ese cargo. En tanto, Santurio es no docente y milita en la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y su lugar de origen es el Ciclo Básico Común.

Compuesto por militantes radicales de todo el país, en casi todas las provincias hay OTR: son el brazo sindical del partido radical. “Quiero llevar la voz de los trabajadores al seno del partido para llevar adelante la lucha de los derechos de los trabajadores”, dice Santurio en diálogo con Mundo Gremial.

El peronismo se arroga la chapa patente del movimiento obrero, ¿cómo puede el radicalismo tener más protagonismo en este sector?

En realidad nosotros no tenemos grandes conflictos con que el peronismo se arrogue la representación del movimiento obrero. Nosotros militamos dentro de los sindicatos compartido con los peronistas no desde lo partidario sino desde la representación de los laburantes. En ese sentido citamos una frase Raúl Alfonsín que es que no queremos sindicatos radicales sino más radicales en los sindicatos. Nuestra convivencia con el peronismo es como estar con un compañero de trabajo.

¿Qué te has propuesto hacer en esta primera gestión que tenés como secretario general?

Nuestra idea es hacer crecer a la organización en el país; tener más representación y visibilidad sobre todo dentro de partido para que nuestros políticos escuchen la voz de los trabajadores. Aportar y ayudar a los compañeros y compañeras que militan en los gremios de base para seguir creciendo y poder mostrar que la chapa no la tiene el peronismo sino que hay una representación político-ideológica que puede convivir tranquilamente con el peronismo mostrando unidad del movimiento obrero.

En esta cuestión pendulante entre el radicalismo y el peronismo uno ve a Sergio Palazzo que, siendo radical, está en el Frente de Todos y ahora también tiene una secretaría en la CGT: uno se pregunta ¿por qué no es un dirigente de la OTR?

Antes que nada un gran respeto al compañero Palazzo por su trayectoria y lucha que milita en uno de los sindicatos más fuertes en la defensa de los derechos de los trabadores. A partir de su trabajo está fuertemente inserto en la CGT. Palazzo tomó en su momento la decisión de no participar en la OTR, pero siempre ha acompañado nuestros proyectos. Tenemos muy buen diálogo con él como con muchos compañeros peronistas; igualmente lo seguimos considerando de extracción radical. Tenemos muchos proyectos en común en defensa de los trabajadores.

Se le achaca mucho al sindicalismo estar atrasado, ¿vos como lo ves?

Yo soy de los que piensan que nosotros debiéramos aggiornar el movimiento obrero dándose una discusión interna. En ese caso me parece un gran paso el haber dado lugar a las mujeres en la CGT. A su vez digo que hace falta más democracia en el sindicalismo argentino; debiéramos aggionar la participación de las minorías porque hay otras voces y expresiones. Hoy por hoy no hay lugar para las minorías por más que el que gane lo haga por un solo voto. Así quedan excluidas otras voces dentro de la conducción y eso debilita al movimiento obrero. También se debe generar el recambio generacional para activar la alternancia.

Vos como representante del movimiento obrero, ¿cómo fue amoldarse al gobierno de Cambiemos, del que fue parte el radicalismo, que siempre se han caracterizado por llevar adelante políticas tendientes a discutir y acaso disminuir los derechos laborales algo que, valga decir, lo decían tanto Mauricio Macri como su círculo más cercano?

Nosotros como organización siempre tuvimos en claro cuál es nuestro compromiso; y este es con los trabajadores y trabajadoras. Vamos a acompañar las políticas del partido siempre y cuando creamos que son beneficiosas para el país, pero también para la clase obrera y ese es el límite. Si se meten con los derechos de los y las trabajadores siempre estaremos ahí para rechazarlo, invitando a diputados y diputadas para debatir esos proyectos.

Con respecto a la alianza de Cambiemos nosotros en la convención de Gualeguaychú (de 2015) votamos en contra de esa alianza y perdimos. Pero como actores democráticos después acompañamos con críticas constantes cuando se iba en contra de aquellos derechos laborales. Hoy por hoy en el momento en que se vuelva a decidir si participar dentro de esa alianza vamos a acompañar para que el partido tenga más protagonismo y lleve las voces de los trabajadores y trabajadoras.