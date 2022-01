La Federación de Trabajadores de Farmacia acordó recomposición salarial trimestral

En el marco de las negociaciones paritarias con las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) logró cerrar un acuerdo trimestral para la recomposición salarial del sector,

En este sentido, el acuerdo salarial contempla un incremento de carácter no remunerativo durante enero, febrero y marzo para todos los trabajadores de la actividad nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13.

Asimismo, se estableció además un nuevo básico para enero de 2022 y otro nuevo básico para abril de 2022 “respetando la diferencia porcentual entre categorías según lo determinado en el artículo 14 del CCT 659/13”.

Cabe recordad que la organización gremial concretó este acuerdo trimestral, en el marco de la audiencia que se desarrolló el pasado miércoles 19 por videoconferencia, en la que participaron representantes gremiales y directivos patronales.

Así las cosas, la negociación salarial estuvo encabezada por el secretario General de FATFA, Sergio Fabián Haddad, y se firmó con representantes de las cámaras empresarias COFA y FACAF.

Por su parte, el documento dicta que: “Las partes acuerdan otorgar una recomposición salarial de carácter no remunerativo para todos los Trabajadores de Farmacias incluidos en el CCT 659/13, para los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022 inclusive”.

De este modo, estipula que “también las partes acordaron un nuevo Básico para el mes de Enero de 2022 y otro nuevo Básico para el mes de Abril de 2022, respetando la diferencia porcentual entre categorías según lo determinado en el artículo 14 del CCT 659/13”.

Concretado el incremento salarial trimestral por el periodo enero-marzo, los representantes sindicales y directivos empresarios acordaron además “retomar las negociaciones Paritarias en el mes de Abril de 2022”.

La negociación se constituirá “a los efectos de tratar entre otros temas, la actualidad del sector, como así también la próxima recomposición salarial de todos los trabajadores incluidos en el presente CCT 659/13”.

