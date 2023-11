La Federación Internacional de Periodistas rechazó la privatización de los medios públicos

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organismo que nuclea a 600 mil periodistas de todo el mundo con presencia en más de 140 países, rechazó este miércoles las declaraciones del presidente electo Javier Milei sobre la privatización de los medios públicos y afirmó que apoyará a los sindicatos locales del sector en la defensa «del acceso a la información y al empleo».

«#Argentina: El nuevo presidente Javier Milei dijo que privatizará los medios públicos. Rechazamos el anuncio y apoyamos totalmente a nuestros afiliados, @PrensaFATPREN y @sipreba, en la lucha por defender el acceso a la información y al empleo», sostuvo el organismo internacional en su cuenta de X.

El presidente electo en el balotaje del pasado 19 de noviembre sostuvo en diversas entrevistas televisivas y radiales durante su campaña, que los medios públicos son «un ministerio de propaganda encubierto» y que «todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado».

El lunes pasado en las primeras entrevistas brindadas como presidente electo a radio Continental, Rivadavia y Mitre, Milei ratificó que impulsará la privatización de empresas estatales, entre las que mencionó a la Televisión Pública, a Radio Nacional y a la agencia de noticias Télam.

Al respecto, la oficina regional del organismo para América Latina y El Caribe se hizo eco de las declaraciones del presidente electo argentino y replicó en sus redes sociales el pronunciamiento de las máximas autoridades de los medios públicos del país en contra de la iniciativa privatizadora y en realce de la «importancia de sostener una red de medios de comunicación del Estado».

«La Federación Internacional de Periodistas apoya la lucha organizada de lxs trabajadorxs en defensa del acceso a la información, la libertad de expresión, los puestos de trabajo y la existencia de los medios públicos como garantía del derecho a la información«, remarcó la sede regional de la FIP.

En este sentido, en un extenso comunicado emitido el martes en la web de IFJ Global (por sus siglas en inglés), se subrayó el apoyo a la organización afiliada Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), al Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y a «todas las organizaciones reunidas en la lucha por la defensa de los medios públicos de comunicación».

#Argentina🇦🇷: New president Javier Milei said he will privatise public media. We reject the announcement and totally support our affiliates, @PrensaFATPREN and @sipreba, in the fight to defend access to information and jobs. @FIP_AL https://t.co/aL7yasmJNW

— IFJ (@IFJGlobal) November 22, 2023