La FEGEPPBA le pide a Kicillof un “esfuerzo más” para aceptar la paritaria

La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) le solicitó al gobierno de Axel Kicillof que haga un “esfuerzo más” para poder aceptar la paritaria.

El secretario adjunto del gremio, Miguel Zubieta, explicó que si bien la propuesta no es mala, no contempla a todos los sectores ni abarca todo lo que desde la Federación plantean. “Pedimos un cuarto intermedio para que el gobierno revea su postura y haga el esfuerzo. No rechazamos la propuesta así que pese a todo esto nosotros lo vamos a estudiar”.

Es que el gobierno bonaerense propuso absorber $650 de la bonificación de $4.000 que otorgaron en febrero y marzo ($3.000 más $1.000). Es decir, absorber esa suma que se incorpora al sueldo básico más un 1% extra, junto a las sumas fijas remunerativas.

Esta propuesta incrementaría el módulo en un 11,01% y acumularía un aumento desde diciembre pasado a la fecha del 26,1%. Mientras tanto, a los sueldos netos inferiores a $35.000 se le otorgarían una bonificación fija no remunerativa de $2.000 para diciembre y enero y con el acuerdo de reabrir la negociación colectiva en febrero próximo.

Mientras tanto, el gobierno bonaerense asegura que el aumento para la 10430, en promedio, es de un 37,8%, tomando como base los salarios de los trabajadores desde diciembre del 2019. Asimismo, dan por cerrada la negociación del 2020 y esperan la respuesta del gremio.

“El gobierno debe hacer un esfuerzo más, fundamentalmente porque hay sectores que no cubren mínimamente lo que dice el Indec que va a dar una inflación anual del 36%. Cuando vos decís que el promedio es de 37,8% hay sectores que están por debajo del 30% y la canasta alimentaria supera el 40%”, precisó a Mundo Gremial el también secretario general del Sindicato de Salud Pública de la provincia.

No obstante, Zubieta aclaró que “nosotros valoramos primero el diálogo y la negociación por encima de cualquier situación de conflicto”.

Al mismo tiempo, el dirigente explicó que desde la Federación propusieron absorber bonificaciónes por el sueldo básico aunque aseguraron que hasta el momento no han obtenido respuestas.

“Planteamos la pérdida salarial 2018 y 2019 para discutirla en esta paritaria y no la pudimos cerrar. Pasaría en parte a la discusión 2021; también planteamos la situación de los trabajadores de la salud, el tema de contagios. Nos llamó la atención que no hubiera representante de salud en la paritaria ya este ámbito no puede ser tomado a nivel general, por eso necesitamos que hubiera habido representante del Ministerio”, recalcó Zubieta.

Asimismo, desde la organización se mostraron alarmados por la falta de respuestas ante el despido de becarios y también denunciaron la continuidad de jubilaciones de oficio al 31 de marzo, siendo que desde el gobierno habían asegurado que ya no habría más.

Por último, Zubieta comentó que también plantearon la discusión acerca de la esencialidad y la jubilación por agotamiento prematuro, junto con las licencias por estrés y los pases a planta, contemplando bonificaciones por formación y capacitación.